"دبي القابضة" تدعو موهوبي العالم للمشاركة في تحدي "ابتكر من أجل الغد"

أعلنت "دبي القابضة"، شركة الاستثمارات العالمية التي تملك وتدير أنشطة متنوّعة ضمن 10 قطاعات في 34 دولة، رسمياً عن افتتاح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من تحدي "ابتكر من أجل الغد" العالمي لعام 2025. ويهدف هذا التحدي الرائد، الذي يجري تنظيمه بالشراكة مع حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم، إلى دعوة الشركات الناشئة ذات النمو السريع من كافة أنحاء العالم للإسهام في وضع تصوّر جديد لممارسات استهلاك الموارد وإنتاجها وتجديدها، بما يدعم مساعي التحوّل نحو اقتصاد دائري مستدام. وسيحصل الفائزون في التحدي على جوائز نقدية إجمالية بقيمة 850 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى تمويل أولي لتنفيذ مشاريعهم التجريبية وفرصة استثنائية لإثبات جدوى مشاريعهم المبتكرة من خلال محفظة "دبي القابضة" المتنوّعة.

وتهدف نسخة عام 2025 من تحدي "ابتكر من أجل الغد" إلى تحفيز الشركات الناشئة ذات النمو السريع على ابتكار الحلول الرائدة لبعض أبرز التحديات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي فقدان الغذاء وهدره، وإعادة تدوير الموارد وتجديدها، والابتكار الرقمي من أجل الاستدامة. وسوف تستقبل "دبي القابضة" طلبات المشاركة في هذا التحدي لغاية 25 نوفمبر 2025، حيث تدعو كافة المبتكرين ممّن يملكون حلولاً شاملة قائمة على التكنولوجيا المتقدّمة وضمان استدامة الموارد للإسهام في تحقيق قيمة مضافة والحدّ من الأثر على البيئة.

وسيقع الاختيار النهائي على 15 شركة ناشئة ذات نمو سريع من بين المشاركين في هذا التحدي من كافة أنحاء العالم، وذلك للمشاركة في برنامج متنوّع الأنشطة يستمرّ لمدّة 12 أسبوعاً لتعزيز أثر المشاريع. وسيحصل الفائزون من خلال هذا البرنامج على التوجيه والإرشاد من نخبة من أبرز قادة القطاع، فضلاً عن فرصة المشاركة في دورات تدريبية متخصّصة وورش عمل تهدف إلى تعزيز فعالية نماذج عملهم وتسهيل دخولهم إلى المزيد من الأسواق حول العالم. كما سيحظى الفائزون بفرصة الوصول إلى شبكات المستثمرين ومنظومة "دبي القابضة" ومحفظتها المتنوّعة من الأصول وبنيتها التحتية وبيئات الاختبار ذات المواصفات العالمية، للتحقّق من فعالية حلولهم والبدء بتطبيقها على نطاق واسع.

وسيُختتم هذا التحدي مع يوم مخصّص لعرض المشاريع الأولية وتقديمها في عام 2026، حيث سيحظى الفائزون في المراكز الأولى من الشركات الناشئة ذات النمو السريع بفرصة عرض مشاريعهم أمام نخبة من المستثمرين والشركاء وقادة القطاع. وبعد الإعلان عن الشركة الفائزة بالمركز الأول والشركتين الفائزتين بالمركزين الثاني والثالث، ستحصل الشركة الفائزة بالمركز الأول على الدعم التامّ والتمويل الكامل من "دبي القابضة" لتنفيذ مشروعها على أرض الواقع.

والجدير بالذكر أنّ النسخة الأولى من تحدي "ابتكر من أجل الغد" لعام 2024 قد نجحت في استقطاب 150 طلباً من 31 دولة. وكان من بين الفائزين شركة "أوثالو" (النرويج) التي تعيد تدوير النفايات البلاستيكية لصناعة مواد البناء، وشركة "ذا سوربلاس" (الإمارات العربية المتحدة) التي تعيد توزيع الفائض من المواد على مختلف القطاعات، وشركة "ميدوري نتوورك" (الإمارات العربية المتحدة) التي تحوّل النفايات البلاستيكية إلى مواد بناء. وقد أبرمت هذه الشركات الثلاثة بعد مشاركتها في التحدي العام الماضي شراكات فعّالة مع "دبي القابضة"، بما يؤكد على دور هذا التحدي الرائد في تعزيز أثر المشاريع وتوسيع نطاقها.

وفي هذه المناسبة، قالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في "دبي القابضة": "نحرص دوماً في "دبي القابضة" على دعم الحلول المبتكرة التي تسهم في إحداث تغيير جذري في مختلف القطاعات، بما يعزّز قدرتها على إحداث تغيير إيجابي دائم وتعزيز الترابط بين المجتمعات وبناء مستقبل مستدام. وانطلاقاً من رؤية دولة الإمارات الطموحة لبناء مستقبل مستدام يقوم على الاقتصاد الدائري، يتيح تحدي "ابتكر من أجل الغد" للشركات الناشئة ذات النمو السريع فرصة الاستفادة من إمكاناتها القصوى ضمن بيئة مثالية تحفّز على الابتكار والتقدّم وتحقيق الأثر الإيجابي الملحوظ."

يعكس تحدي "ابتكر من أجل الغد" رسالة "دبي القابضة" الإنسانية الرامية إلى تمكين المجتمعات والشركات من الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً في الوقت نفسه على التزامها الراسخ بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري 2031 ومبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ورؤية "مئوية الإمارات 2071".

ويعتمد تحدي "ابتكر من أجل الغد"، الذي يجري تنظيمه بالشراكة مع حاضنة الأعمال in5 وتصميمه بالتعاون مع شريك التنفيذ شركة "بولت"، على مهارات خبراء القطاع والدورات التدريبية المتخصّصة وفرص الدخول إلى الأسواق، لتمكين روّاد الأعمال من تطوير حلولهم وتعزيز مرونتها لتنفيذها على نطاق واسع. والجدير بالذكر أنّ حاضنة الأعمال in5 التي أطلقتها مجموعة تيكوم في عام 2013 قد ساهمت في توفير الدعم لأكثر من 1,000 شركة ناشئة ضمن قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم منذ تأسيسها، حيث تمكّنت هذه الشركات مجتمعة في الحصول على تمويلات إجمالية بقيمة تجاوزت 7.8 مليار درهم إماراتي.

ومتحدثاً نيابةً عن حاضنة الأعمال in5، صرّح ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، قائلاً: "يسرّنا بصفتنا حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5 الرائدة في دبي أن نتعاون مع النسخة الثانية من تحدي "ابتكر من أجل الغد" الذي أطلقته "دبي القابضة"، في خطوة تعكس رؤيتنا الطموحة لدعم روّاد الأعمال والمبتكرين وتزويدهم بما يلزم من مقومات وموارد لتمكينهم من تحقيق النمو المستدام. ونؤكد التزامنا بمواصلة دعم الشركات الناشئة لترجمة أفكارها المبتكرة إلى مشاريع ملموسة ورائدة للإسهام في بناء مستقبل مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

تجدر الإشارة إلى أنّ تحدي "ابتكر من أجل الغد" يستقبل طلبات المشاركة من كافة أنحاء العالم من شركات ناشئة ذات نمو سريع، شرط أن تملك الشركة نموذجاً أولياً قابلاً للاستخدام أو منتجاً أساسياً بالحدّ الأدنى من المزايا وتكون حاصلة على إقرار العملاء بجدوى المنتج/ الخدمة وتمويل أولي أو مبدئي قبل جولة التمويل الأولى. ويتعيّن على شركة واحدة على الأقلّ الالتزام الكامل ببرنامج تدريبي متنوّع الأنشطة لمدّة 12 أسبوعاً وإثبات رغبتها الحقيقية بتوسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات.

يُفتح باب التسجيل للمشاركة في تحدي "ابتكر من أجل الغد" اعتباراً من (تاريخ) ويستمرّ لغاية 25 نوفمبر 2025. لتقديم الطلبات ومعرفة المزيد، يُرجى الضغط على الرابط التالي هنا.

•tيحصل الفائز على تمويل من "دبي القابضة" لإثبات جدوى المشروع وجائزة نقدية بقيمة 500 ألف درهم إماراتي، بينما يحصل الفائزان في المركزين الثاني والثالث على 250 ألف و100 ألف درهم إماراتي على التوالي.

•tستقوم نخبة من خبراء القطاع بتوفير ما يصل إلى 20 ساعة من التوجيه والإرشاد لكلّ شركة ذات نمو سريع مشاركة في هذا التحدي.

•tتستفيد الشركات الناشئة ذات النمو السريع في المراكز الخمسة الأولى من المزايا التي توفرها حاضنة الأعمال in5 لمدّة عام كامل، أي الحصول على خدمات دعم تعادل قيمتها 90 ألف درهم إماراتي.

•tسيجري تنظيم أكثر من 15 دورة تدريبية متخصّصة وورشة عمل حول كيفية تطوير الأعمال ودخول الأسواق والتمويل والإرشاد الفني والامتثال للأنظمة والقوانين المرعية.

•tسيتمّ منح صلاحية استخدام أكثر من 250 تطبيقاً ومنصّة تكنولوجية بأسعار مخفّضة.

•tسيتمّ منح فرص التعاون مع مختلف القطاعات ضمن محفظة "دبي القابضة"، بما في ذلك "دبي القابضة للعقارات" ودبي القابضة للضيافة" و"دبي القابضة لإدارة الأصول" و"دبي القابضة للترفيه" و"دبي القابضة لإدارة المجمّعات".