"طرق دبي" توقع 3 مذكرات تفاهم مع "هيئة المعرفة" و"باركن" و"باي بال"

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال (13 – 17 أكتوبر 2025)، ثلاث مذكرات تفاهم مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بالشراكة مع جي تي إس ألايف الشرق الأوسط (GTS Alive Middle East) وهي ممثل الرابطة الدولية للبطاقات الطلابية (International Student Identity Card Association) في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى شركة باركن وشركة باي بال.

وقع مذكرات التفاهم عن هيئة الطرق والمواصلات، محمد المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، ووقعها عن هيئة المعرفة والرابطة الدولية للبطاقات الطلابية كلٌّ من الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية وميكال ليزو (Michal Lezo) مدير عام جي تي إس ألايف الشرق الأوسط ((Managing Director GTS Alive Middle East. فيما وقعها عن شركة باركن محمد عبدالله آل علي الرئيس التنفيذي للشركة، ووقعها عن شركة باي بال وونغ مون يات الرئيس التنفيذي للشركة.

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم هذه لتوسيع وتعزيز استخدامات بطاقة نول وذلك من خلال تحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية، التي يمكن تلخيصها بما يلي: تعزيز التكامل الخدمي لتمكين الشركات والمؤسسات من ربط خدماتها مع منظومة نول، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من البطاقة في مجالات متعددة تتجاوز النقل العام، وتوسيع نطاق الاستخدام من خلال زيادة عدد الجهات، التي تقبل بطاقة نول كوسيلة دفع، بما يشمل المتاجر، المطاعم، مواقف السيارات، الفعاليات، والمرافق الترفيهية، وتشجيع التحول الرقمي بواسطة المساهمة في تقليل الاعتماد على النقد، ودعم حلول الدفع الذكي بما يتماشى مع توجهات المدن الذكية، وبناء شراكات استراتيجية لفتح آفاق تعاون مبتكر مع القطاع الخاص لتطوير منتجات وخدمات جديدة مرتبطة باستخدام نول، ورفع مستوى رضا المتعاملين بهدف تقديم تجربة سلسة ومتكاملة عبر بطاقة واحدة تتيح إنجاز العديد من المعاملات اليومية بمرونة وسهولة، وتنويع مصادر الإيرادات وذلك عبر خلق فرص دخل إضافية من خلال رسوم الشراكات، والخدمات المضافة، والابتكارات المرتبطة باستخدام البطاقة ودعم الاستدامة البيئية عبر تقليل الاعتماد على التذاكر الورقية أو الدفع النقدي، بما يعزز الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة.

وقال محمد المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "نحن سعداء بالتعاون مع هيئة المعرفة وجي تي إس ألايف الشرق الأوسط ممثل الرابطة الدولية للبطاقات الطلابية في المنطقة وشركتي باركن وباي بال وهي جهات مرموقة ستعمل مع الهيئة لتطوير خدمات منظومة نول بهدف تعزيز هذه الخدمات المقدّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع."

وأضاف المظرب: "تحرصُ هيئة الطرق والمواصلات في دبي دائماً على التعاون مع مجتمع الأعمال المتمثّل بالقطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة إلى متعاملي الهيئة من السكان والزوار والسيّاح."

وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: "تركّز استراتيجية التعليم في دبي على توفير التسهيلات والخدمات التي تلبّي احتياجات جميع الطلبة في مختلف الأوقات، بما في ذلك تبنّي حلول مبتكرة وآمنة تعزّز مكانة دبي كوجهة عالمية للمعرفة والابتكار. نثمّن التعاون الإيجابي مع هيئة الطرق والمواصلات (RTA) وشركة “GTS ALIVE” الشرق الأوسط لإطلاق بطاقة "الدراسة في دبي - نول أيسيك" للطلبة، التي ستعتمدها وتستخدمها مؤسسات التعليم العالي في دبي، بالإضافة إلى تقديمها لمزايا وخصومات متنوعة تغطي مجموعة واسعة من الخدمات والتجارب للطلبة في جميع أنحاء دبي، ونتطلع إلى أن تلبّي هذه المبادرة احتياجات الطلبة، وأن تثري رحلتهم وتجربتهم التعليمية في دبي."

وقال المهندس محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تمثل الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطوة محورية نحو تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، وإرساء دعائم شراكة تقوم على تكامل الجهود الرامية إلى تطوير خدمات ذكية ومتكاملة ومستدامة تخدم جميع أفراد المجتمع بما يحقق تجربة فريدة ومتميزة لهم، وستتيح هذه الشراكة تعزيز التكامل بين أنظمة الدفع الرقمية بين (نول) و(باركن) بما يتيح وسائل دفع جديدة ومتنوعة للمتعاملين، ومن خلال هذا التعاون سيواصل الجانبان إطلاق مبادرات وحلول مبتكرة تسهم في تحقيق التكامل الرقمي والتشغيلي لدعم مسيرة التنقل الحضري لإثراء تجربة المتعاملين."

وقال أوتو ويليامز، نائب أول الرئيس، رئيس الشراكات، لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في باي بال: "تعكس شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي رؤيتنا المشتركة لتنقل سلس، رقمي في المقام الأول، ومدفوعًا بالثقة، والكفاءة، والابتكار. مع تحوّل عمليات الدفع في طريقة تنقل المدينة وسكانها، لتتحول من معاملات بسيطة إلى ركيزة أساسية للابتكار الحضري. معًا، سنسهم في رسم ملامح مستقبل تُصبح فيه دبي رائدةً كمركز عالمي للمدن الذكية والمتصلة، مما يُتيح وصولًا أوسع للعملاء وفرصًا جديدة للأعمال في الاقتصاد الرقمي."