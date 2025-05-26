«إقامة دبي» تطلع نظيرتها البحرينية على نموذج متقدم في إدارة وثائق السفر

استقبلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بحضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، واللواء أحمد محمد عبيد المهيري، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الهوية والجنسية، والعميد علي شعبان، نائب مساعد المدير العام لشؤون الهوية والجنسية، وفداً من شؤون الجنسية والجوازات في مملكة البحرين، برئاسة الرائد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة، مدير إدارة الجوازات، يرافقه الرائد عيسى حمد الصقر، رئيس شعبة الجوازات.

وجاءت الزيارة ضمن مسار معرفي هادف، للاطلاع على التجربة المؤسسية المتكاملة لإقامة دبي في مجالات إصدار واستبدال وطباعة جوازات السفر، كنموذج يحتذى به في التحول الرقمي وكفاءة الخدمة. وشملت أجندة الزيارة جولة ميدانية تفصيلية في قطاع الجنسية، مروراً بمكتب طباعة وثائق السفر والهوية، ووصولاً إلى مكتب خدمات المطار في مبنى 3 بمطار دبي الدولي.

حيث خاض الوفد تجربة مباشرة للممر الذكي، الذي يجسد أحد أبرز تطبيقات التحول الرقمي في بيئة السفر. وأكد اللواء أحمد محمد المهيري، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الهوية والجنسية، أن استضافة وفد مملكة البحرين الشقيقة تأتي في سياق ترسيخ جسور التعاون المؤسسي، وتبادل الممارسات الناجحة بين الأشقاء في دول الخليج، مشيراً إلى أن «التحول الرقمي الذي تشهده إقامة دبي ليس مجرد تطوير تقني، بل هو التزام راسخ بإعادة تعريف تجربة المتعامل بما يليق بتطلعاته».

وأضاف اللواء المهيري أن «المضي قدماً في تعزيز البنية الرقمية لخدمات الهوية والجوازات هو مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأداة استراتيجية لضمان كفاءة الأداء واستباقية الحلول». ومن جانبه عبر الرائد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة،عن خالص شكره وتقديره للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة التي حظي بها الوفد البحريني.

وقد أبدى الوفد الزائر اهتماماً واضحاً بآليات العمل المؤسسي في إقامة دبي، خاصة فيما يتعلق بدمج البيانات، والربط بين مراكز الطباعة، والخدمات الميدانية، وتقنيات العبور الذكي.