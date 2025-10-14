«الطاقة والبنية التحتية» تنظم خلوة لرسم ملامح رؤيتها المستقبلية 2027 - 2029

ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أعمال الخلوة الاستراتيجية التي نظمتها الوزارة في إمارة دبي، بهدف صياغة الخطة الاستراتيجية للدورة السادسة للوزارة للفترة 2027 – 2029.

ورسم ملامح التوجهات المستقبلية في مجالات الطاقة والبترول والتعدين، والمياه والسدود، والطرق والنقل، والمباني والمنشآت الحكومية، إضافة إلى الإسكان، بما يعزز التكامل الوطني بين هذه القطاعات الحيوية، ويدعم تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويرسخ جاذبية الدولة للاستثمار في مجالات الطاقة والبنية التحتية، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية «نحن الإمارات 2031» نحو تنمية شاملة ومستدامة تضع الإنسان في صميم الأولويات الوطنية.

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، أن الخلوة الاستراتيجية تمثل محطة محورية لتوحيد الرؤى وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي المتكامل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجاً أكثر مرونة وابتكاراً في التخطيط الاستراتيجي، يعزز جاهزية الوزارة للمستقبل، ويرسّخ مكانتها كمؤسسة اتحادية رائدة تسهم في تحقيق مستهدفات «نحن الإمارات 2031».

وأوضح معاليه، أن صياغة الخطة الجديدة تأتي في مرحلة تشهد فيها دولة الإمارات نمواً متسارعاً وتطوراً شاملاً في مختلف المجالات، ما يستدعي تبني مشاريع مبتكرة تعزز كفاءة الأداء المؤسسي وترسخ الحوكمة، وتدعم استدامة التطور في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، بما يواكب طموحات الدولة نحو الريادة العالمية في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الذكية.

وقال معاليه: «إن الاستراتيجية ستركز على تحويل الأفكار لبرامج عمل واقعية ومشروعات تنفيذية تعزز تنافسية الدولة».

وشهدت الخلوة سلسلة من الجلسات والعروض التخصصية التي طرحت رؤى نوعية تدعم توجهات الوزارة المستقبلية، من أبرزها عرض قدمه الدكتور محمد قاسم، عميد أكاديمية دبي للمستقبل.

كما استعرض هيثم الريس، نائب رئيس الاستراتيجية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، التوجهات الجديدة للتخطيط الاستراتيجي في الحكومة الاتحادية وآلية الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى الذكاء الاستراتيجي، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة.

وقدمت ليلى البلوشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، عرضاً شاملاً حول الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الدورة الاستراتيجية الحالية، إضافة إلى الأهداف المستهدفة ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة 2027–2029، حيث استعرضت أبرز المحاور والأهداف التي ترتكز عليها الخطة وآليات مواءمتها مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وكرم معالي وزير الطاقة والبنية التحتية المهندس حسن محمد جمعة المنصوري بميدالية فخر الوزارة، تقديراً لجهوده المخلصة وإسهاماته المتميزة في تطوير قطاع شؤون البنية التحتية والنقل، كما كرم معاليه فرق عمل المشاريع التحولية الأولى والثانية والثالثة تقديراً لجهودهم في تنفيذ مبادرات نوعية دعمت توجهات الوزارة المستقبلية.