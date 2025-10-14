مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تستعرض أحدث حلولها الرقمية وتوقع اتفاقيات

تشارك مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضمن جناح حكومة دبي الرقمي، لتستعرض أحدث خدماتها وتقنياتها الذكية في المجال الإسكاني.

وفي إطار مشاركتها وقعت المؤسسة اتفاقيات شراكة استراتيجية مع شركتي «أوراكل» و«أومنكس»، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع الإسكان الحكومي، ورفع كفاءة الأداء التقني والخدمات الذكية.

وتسعى المؤسسة من خلال مشاركتها إلى إبراز جهودها في دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات إسكانية مبتكرة تعزز جودة حياة المواطنين وتواكب مستهدفات دبي الذكية.

المصمم الذكي: وهو خدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي تمكن المتعاملين والمهندسين من إنشاء تصاميم معمارية أولية وتعديلها بسهولة، مع إمكانية الحصول على النماذج بصيغ متنوعة، بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع وتقليل الجهد والوقت.

تطبيق إسكانكم: منصة رقمية توفر للمواطنين خصومات حصرية على تجهيز المسكن، ومتابعة مراحل البناء خطوة بخطوة، مع أدوات لتقدير تكاليف البناء والوصول إلى قوائم المقاولين والاستشاريين المعتمدين، إضافةً إلى محتوى توعوي لتسهيل رحلة البناء.

منصة مشروعي: تقوم هذه المنصة على نظام متكامل لإدارة مشاريع الصيانة الفردية إلكترونياً، يتيح تتبع البنود وتواريخ التنفيذ وأسعار الأعمال، مع اعتماد الدفعات ونسب الإنجاز بشفافية عالية.

المساعد الذكي «عمير»: ويعد أداة رقمية متاحة على مدار الساعة عبر «واتساب» والموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف، تمكن المتعاملين من الاستعلام عن الخدمات وتقديم الطلبات ومتابعتها بسهولة وسرعة.

منصة «إماراتي» عبر تطبيق دبي الآن: وهي بوابة موحدة توفر للمواطنين الوصول إلى أكثر من 25 خدمة إسكانية رقمياً، ضمن منظومة حكومة دبي الذكية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليل الإجراءات الورقية.

وبالإضافة إلى تطبيق «إسكان» والموقع الإلكتروني التابعين للمؤسسة توفر المؤسسة خدمات مبتكرة مثل حجز المواعيد، الاتصال المرئي، وخدمة التواصل المباشر مع القادة.