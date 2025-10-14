النيابة العامة تطلق «مركز الترجمة الذكي - بيان»

أطلقت النيابة العامة الاتحادية، أمس، النسخة التجريبية من «مركز الترجمة الذكي - بيان»، ووقعت اتفاقية تعاون مع شركة «بريسايت» الرائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، لتطوير أول نموذج لغوي قانوني متخصص في الترجمة القضائية على مستوى المنطقة، في تجسيد عملي لرؤية دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العدالة وتعزيز كفاءتها.

ويمثل «بيان» نقلة نوعية في تطوير أدوات العمل القضائي، إذ لا يقتصر دوره على الترجمة الفورية فحسب، بل يعمل كمساعد تحقيق ذكي «كاتب تحقيق مترجم لحظياً» يوثق جلسات الاستجواب أو التحقيق بشكل آلي، ويُصدر محاضر تحقيق ثنائية اللغة خلال دقائق، جاهزة للتوقيع والطباعة.

كما يقدم «بيان» منصة ذكية متكاملة تتميز بقدرات تشمل: تمييز المتحدثين تلقائياً (المحقق، المتهم، الشاهد) عن طريق تحليل البصمة الصوتية لكل متحدث داخل الجلسة مع توثيق الحوار لحظياً عبر نظام التعرف التلقائي على الكلام (ASR).

كما تشمل ترجمة فورية متعددة اللغات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع التعرف على اللهجات، بما في ذلك اللهجة الإماراتية، مع تحويل فوري بين الصوت والنص واستخراج النصوص من الصور والملفات عبر تقنية OCR، عطفاً على توفير قواميس قانونية متخصصة متعددة اللغات قابلة للتخصيص حسب نوع القضايا والاختصاصات .

وبموجب الاتفاقية، سيتم تدريب وتخصيص نموذج لغوي قانوني متطور في مجال الترجمة القضائية، بالاستفادة من خبرات شركة بريسايت عبر منصتها الذكية «فيتروفيان» وأنظمتها المتقدمة في الاجتماعات المرئية وتحليل البيانات.

وأكد المستشار سالم علي الزعابي، رئيس نيابة عامة بمكتب النائب العام للاتحاد، أن إطلاق «بيان» يمثل نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة منظومة العدالة، موضحاً أن الابتكار في النيابة العامة ينطلق من رؤية إنسانية تجعل التقنية وسيلة للعدالة لا غاية لها، ويجسد التزامها بتسريع مسار التقاضي، وتعزيز الثقة المجتمعية في منظومة قضائية أكثر ذكاءً وشفافية وإنصافاً.