«دبي للمرأة» تواكب تحوّلات المشهد الإعلامي بتأهيل القيادات النسائية

تواصل مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، للأسبوع الثاني على التوالي تنفيذ برنامج «الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية» كخطوة استراتيجية مبتكرة تُعزّز الاستثمار في رأس المال البشري النسائي، وتواكب تحوّلات المشهد الإعلامي وتنامي دوره أداةَ تأثير وصناعة رأي عام وبناء هوية مؤسسية قوية.

وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن البرنامج يعكس الرؤية الاستشرافية للمؤسسة في تمكين القيادات النسائية بمهارات الاتصال والإعلام المتقدمة، ومنح المشاركات الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة في ما بينهن.

وأضافت أن البرنامج سيشهد على مدى 3 أيام من الأسبوع الحالي «من 14 إلى 16 أكتوبر» تنظيم العديد من الورش والجلسات الحوارية إضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية للمشاركات فيه إلى ستوديوهات مركز الأخبار بمؤسسة دبي للإعلام للتعرف عن قرب إلى إعداد النشرات الإخبارية واللقاءات التليفزيونية والبرامج الحوارية.

ويركز البرنامج، الذي تشارك فيه 26 قيادية ومتحدثة إعلامية في 20 جهة حكومية وشبه حكومية بدبي، هذا الأسبوع على عدة محاور منها الحضور الإعلامي وإدارة الحوار والنقاشات الإعلامية وتقديم الردود الذكية، وتقدم هذه الجلسات والورش الإعلاميتان سحر الميرازي وبروين حبيب والإعلامي أحمد محجوب.

كما يتم تنظيم جلسة حوارية مع الإعلامية الإماراتية أسمهان النقبي تتناول فيها الدروس المستفادة من تجربتها الحوارية مع العديد من الضيوف. وحفل الأسبوع الأول بالعديد من الورش والجلسات التطبيقية والحوارية التي قدمها الإعلاميان باسل صبري وعامر بن جساس والإعلامية خديجة حبيب، إضافة إلى جلسة حوارية مع منى بو سمرة، مدير أكاديمية دبي للإعلام.

ففي اليوم الأول ركزت الورشة التي قدمها باسل صبري، على أساسيات الحضور والحديث في اللقاءات الإعلامية، وكيف يمكن للقيادية أن توظّف هذه الفرصة أداة للتأثير الإيجابي وبناء الثقة مع الجمهور.

وركزت الورشة التي قدمتها الإعلامية خديجة حبيب في اليوم الثاني للبرنامج على كيفية إدارة الحوارات، من أجل ظهور إعلامي أقوى، والتأثير غير اللفظي في المتحدثين في وسائل الإعلام.

وفي اليوم الثالث، قدم الإعلامي الإماراتي عامر بن جساس ورشة تدريبية عن «الحوارات الصعبة» بما تتضمنه من أسئلة محرجة وصعبة وأهمية التعامل معها بإيجابية لتقديم سردية تفيد المتحدث والمؤسسة التي ينتمي إليها، مؤكداً دور الرسائل الإعلامية الفعالة في تشكيل الوعي والوجدان.

كما شهد اليوم الثالث تنظيم جلسة حوارية للمشاركات مع منى بو سمرة، مدير أكاديمية دبي للإعلام، وأدارها الإعلامي عامر بن جساس، تناولت فيها تجربتها مع الصحافة منذ بدء عملها في صحيفة «الاتحاد» إلى توليها رئاسة تحرير صحيفة «البيان» عام 2016 كأول إماراتية تتولى منصب رئيس تحرير صحيفة يومية، ثم رئيسة لتحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، وقالت إنها فخورة بهذه التجربة وما حققته خلالها من نجاحات، مؤكدةً أن والدها، رحمه الله، ووالدتها وأسرتها هم أكبر الداعمين لها في هذه المسيرة.

وسلطت منى بو سمرة الضوء على الدور الذي تلعبه أكاديمية دبي للإعلام منذ إنشائها قبل عامين لتأهيل وصقل مهارات الكوادر الإعلامية المستقبلية، وقالت إن «برنامج الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية» يعد محطة فارقة في برامج الأكاديمية لأنه يجسد توجه القيادة الرشيدة في دعم وتمكين المرأة.