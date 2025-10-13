"إي آند الإمارات" تستعرض مستقبل الاتصال والذكاء الاصطناعي في "جيتكس 2025"

يشكِّل معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025 محطة فارقة تستعرض فيها كبرى الشركات العالمية أحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيا وابتكارات. وفي هذا المشهد المحموم بالتنافس والابتكار، يبرز جناح "إي آند" باعتباره وجهة رئيسية لزوار المعرض، ونافذة على المستقبل؛ إذ تكشف المجموعة عن باقة من الحلول الرائدة والتقنيات المستقبلية التي تجسِّد رؤيتها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم مسيرة دولة الإمارات نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

وضمن جناح المجموعة، سجَّلت شركة "إي آند الإمارات، ركيزة قطاع الاتصالات التابعة لـ "إي آند"، حضورًا لافتًا من خلال استعراضها لمجموعة متكاملة من أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تعكس مكانتها الريادية في دفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الذكية في دولة الإمارات والمنطقة. وتشمل عروض الشركة مفهومات الجيل الخامس وما بعده والذكاء الاصطناعي السيادي وحلول الأمن السيبراني، إضافةً إلى المشروعات الموجهة للقطاعات الحيوية.

وخلال زيارتنا للجناح، التقينا مع مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند الإمارات"، وحدَّثنا عن أحدث الابتكارات التي تقدِّمها الشركة في هذه النسخة من المعرض.

ريادة في تقنيات الجيل الخامس المتقدمة 5.5G وما بعدها

من أبرز ما تقدمه "إي آند الإمارات" هذا العام، العروض المتقدمة لتقنيات الجيل الخامس 5.5G؛ حيث عرضت الشركة روبوتات مدعمة بشبكة الجيل الخامس المتقدمة التي تتحرك باستجابة لحظية، متجاوزة حدود السرعة البشرية، لتجسد عمليًّا قوة شبكتها فائقة الاعتمادية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تُعيد تعريفَ الاستجابة في الأزمات، وتؤسِّس عصرًا جديدًا من التشغيل الآلي الذكي. كما عرضت الشركة مركبة القيادة المتنقلة المدعومة بالجيل الخامس، وهي بمثابة مركز تحكم متكامل قادر على إدارة الأزمات من الميدان.

وقال مسعود: «أعلنَّا في "إي آند الإمارات"، خلال مشاركتنا في المعرض، عن إطلاق شبكة 200G PON، التي تمثل نقلة نوعية في سرعات الإنترنت عبر الألياف الضوئية؛ لتلبية احتياجات المنازل الذكية والمدن الصناعية متعددة الجيجابت. وفي السياق ذاته، قدَّمنا أول طائرة مسيَّرة تستخدم تقنيات الجيل الخامس لاستخدامها كمستجيب أول، وهو إنجازٌ يعكس كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تعزز من سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ وتحسين السلامة العامة».

التنقل الذاتي: شبكة ذكية للمدن المستقبلية

في محور التنقل الذاتي، قدَّمت "إي آند الإمارات"، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نموذجًا متقدمًا يرسِّخ مكانة الدولة بصفتها وجهة رائدة للمدن الذكية؛ فقد استعرضت الشركة بوابة الجيل الخامس الصناعية التي تربط سيارات الأجرة والدراجات والحافلات بشبكة آنية تُتيح بث الفيديو المباشر، كما تقدِّم خدمات القياسات عن بُعد وتحليلات السلامة المتقدمة، بما في ذلك كشف الحوادث ومتابعة الأساطيل بدقة عالية. وكشفت أيضًا عن نظارات الواقع المعزَّز التي تُتيح التعرف الفوري على أرقام اللوحات لدعم مهام الضبط والعمليات الميدانية، إلى جانب إطلاق بطاقات eSIM SGP.32 الخاصة بإنترنت الأشياء؛ وذلك بهدف تأمين اتصال موثوق ومرن للمركبات والأجهزة المتصلة.

وصرح مسعود قائلًا: «إن هذا التكامل بين الجيل الخامس وإنترنت الأشياء يمهِّد الطريق نحو مدن أكثر ذكاءً وأمانًا؛ حيث تصبح البيانات اللحظية أساسًا لكل قرار ميداني، بما يعزِّز من جودة الحياة، ويدعم توجهات الدولة في بناء بنية تحتية حضرية مستدامة».

الابتكار في الذكاء الاصطناعي السيادي

حرصت "إي آند الإمارات" أيضًا على إبراز مكانة الدولة باعتبارها وجهة عالمية لتطوير الذكاء الاصطناعي، من خلال الكشف عن محرِّك الذكاء الاصطناعي السيادي، وأول مختبر هندسي للذكاء الاصطناعي السيادي في الدولة، في خطوة تكرِّس السيادة الرقمية لدولة الإمارات. ويهدف هذا الابتكار إلى ضمان استضافة البيانات محليًّا، وتعزيز السيطرة الوطنية على التقنيات الحساسة، مما يضمن أعلى مستويات الأمن والموثوقية لقطاعات الأعمال الحيوية كالخدمات الحكومية والمالية والطاقة.

وأوضح مسعود: «لا تعكس مشاركتنا في معرض جيتكس 2025 التزامنا بمواكبة أحدث التطورات التقنية فحسب؛ بل تجسد رؤيتنا في أن تكون دولة الإمارات مركزًا عالميًّا للابتكار والتحول الرقمي. فنحن لا نعرض التقنيات المستقبلية فقط؛ بل نضع حلولًا عملية تعزِّز جاهزية مختلف القطاعات وتدعم مسيرة الدولة نحو اقتصاد معرفي متكامل».

حلول مستقبلية للقطاعات الحيوية

ولأن مستقبل التكنولوجيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة والطاقة والبنية التحتية، ركَّزت "إي آند الإمارات" على تقديم باقة من الحلول المصممة خصيصًا للقطاعات الحيوية. وشملت هذه الحلول قطاع النفط والغاز؛ حيث قدمت الشركة "صندوق الجيل الخامس التكتيكي" بالتعاون مع "نوكيا"، وهو شبكة خاصة سريعة النشر للمنصات البعيدة. كما استعرضت حلولًا لرقمنة رؤوس الآبار باستخدام تقنيات "Qualcomm"، إضافةً إلى روبوتات مستقلة للتفتيش والطائرات بدون طيار لمراقبة خطوط الأنابيب.

أما في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، فقد عرضت الشركة حلولَ اتصال بحري وشبكات خاصة للموانئ، فضلًا عن روبوتات لوجستية متقدمة تساعد في أَتْمَتَة العمليات وتعزيز الكفاءة. وكشفت "إي آند الإمارات" عن حلول خاصة بقطاع التصنيع مثل الشبكات الخاصة المصغرة والأدوات الذكية المتصلة بالجيل الخامس، إضافة إلى الروبوتات الذكية وحلول الطائرات بدون طيار لتوصيل الطرود.

تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

أَوْلَتْ الشركة اهتمامًا خاصًّا بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث حرصت على تقديم حلول ذكاء اصطناعي جاهزة تساعد تلك الشركات على تبني التحول الرقمي دون تعقيدات، مثل منصات تحليل الفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل، فضلًا عن مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.

وفي هذا السياق، أكَّد مسعود: «تُدرك "إي آند الإمارات" أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لذلك فإننا نعمل على توفير حلول عملية وسهلة الاستخدام تمكِّنها من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والاتصال السحابي، بما يعزِّز من تَنَافُسِيَّتِهَا ونموها المُسْتَدَام. ونؤمن أيضًا أن تمكين هذه الشركات لا يقتصر على تقديم الخدمات التقنية فحسب، بل يشمل أيضًا دعم رحلتها في بناء الكفاءات الرقمية، وتبني نماذج أعمال جديدة أكثر مرونة وابتكارًا. فمن خلال توفير بيئة رقمية متكاملة، نسعى إلى إتاحة الفرص لتلك الشركات لتوسيع أعمالها محليًّا وإقليميًّا، وتعزيز دورها في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، والمساهمة بفاعلية في جعل دولة الإمارات مركزًا رائدًا للاقتصاد الرقمي العالمي».

الأمن السيبراني وإدارة المخاطر

لم تُغفل "إي آند الإمارات" جانب الأمن السيبراني؛ حيث عرضت حلولًا متقدمة لإدارة حركة الطائرات بدون طيار بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات. وتهدف هذه الحلول إلى مراقبة الأجواء ومنع أي تهديدات محتملة، وتأتي لتعزز منظومة الأمان الوطني وتدعم تطبيقات المدن الذكية.

تشكِّل مشاركة "إي آند الإمارات" في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025 منصة متكاملة لعرض قدراتها التقنية، التي تتجاوز حدود الاتصالات التقليدية نحو بناء منظومة رقمية شاملة تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمدن الذكية وإنترنت الأشياء الصناعي.

واختتم مسعود حديثه بالقول: «لم تَعُد التكنولوجيا مجرد أداة؛ بل أصبحت البنية التحتية التي يقوم عليها المستقبل. ومن خلال حضورها في جيتكس 2025، تؤكد "إي آند الإمارات" أن مستقبل الاتصالات والذكاء الاصطناعي ليس مجرد ابتكارات تُعرض في المعارض؛ بل هو مسار متكامل من الحلول العملية التي تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الحيوية وتمكين الأفراد والشركات على حد سواء. إنها رؤية تتجاوز حدود التقنية، لتضع دولة الإمارات في قلب المشهد العالمي، بصفتها مركزًا رائدًا للاقتصاد الرقمي المستدام القائم على الابتكار والثقة».