«صُنّاع المحتوى الصحي والعلمي» يستعرض أحدث التقنيات والأساليب

مريم الملا: صقل مهارات مُبدعي المحتوى لتحقيق التميز في عالم الإعلام الرقمي العربي

استعرض برنامج «صُنّاع المحتوى الصحي والعلمي»، والذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع «دبي الصحية» على مدار أسبوعه الأول العديد من المحاور المهمة والركائز الأساسية اللازمة لصنع محتوى قادر على المنافسة.

وجدير بثقة المتلقي، ومن ثم بناء أرضية صلبة للانطلاق منها لتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، من خلال محتوى يتسم بالجودة العالية والمصداقية والقدرة على تقديم معلومة مفيدة ونافعة.

وأثنت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، على المضمون الثري الذي تم طرحه خلال الأسبوع الأول من البرنامج، والذي يأتي في سياق النسخة الثانية من «برنامج صُنّاع محتوى دبي»، من خلال الخبرات الكبيرة التي يحملها المتحدثون من ممثلي المؤسسات الرائدة المشاركة، منوهة بالمعلومات الوفيرة التي تم تقديمها خلال البرنامج.

مؤكدة أن حضور هذه النخبة من الخبرات يؤكد تحقيق البرنامج لأهدافه ويسهم في صقل مهارات مجموعة متميزة من مُبدعي المحتوى، من خلال توسيع دائرة اطلاعهم على أحدث الأساليب والأدوات والوسائل التي من شأنها تمكينهم من تحقيق التميز في عالم الإعلام الرقمي العربي، الذي تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز رائد لصناعته وتطويره.

تيك توك

وكانت البداية مع «تيك توك»، حيث قدم كل من محمد عنبة، مدير الشراكات الاستراتيجية للبث المباشر، وسارة المعاز مديرة صُنّاع المحتوى للتعليم والمحتوى اليومي، عرضاً شاملاً تناولا فيه الأسس السليمة لبناء استراتيجية عمل تقود إلى النجاح في مجال صناعة المحتوى بشكل عام، لا سيما المتخصص منه في المجال الصحي والعلمي.

وقدم محمد عنبة خلال حديثه نظرة عامة على الخصائص الأساسية للبث المباشر، وأهمية استيعاب صانع المحتوى لتلك الخصائص، كما وجه مجموعة من النصائح المهمة المتعلقة بصناعة المحتوى المرئي، على صعيد تجهيزات الإضاءة والصوت، كما تطرق إلى الأدوات المفيدة لصانع المحتوى Studio LIVE.

كذلك قدم مدير الشراكات الاستراتيجية للبث المباشر في «تيك توك»، باقة من النصائح العملية للمبدعين الجدد والمتعلقة بمسألة إعداد المحتوى. إلى ذلك استعرضت سارة المعاز أساسيات تتعلق بمنصة «تيك توك» بما في ذلك كيفية الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها المنصة.

واستراتيجيات صناعة المحتوى الناجح القادر على التأثير ومن ثم استقطاب انتباه واهتمام جمهور المتلقين، كذلك استعرضت الأدوات والخصائص التي تضمنت سبل تحسين الاستخدام والمزايا الجديدة للمنصة، فيما تناولت الجلسة أيضاً سبل التعمق في المحتوى من خلال الاهتمام بالفكرة والتفكير في كيفية جعلها مصدر إلهام.

وفي إطار التعاون مع «تيك توك» ضمن برنامج صُنّاع المحتوى الصحي والعلمي، استضافت دنيا أبي ناصف، مديرة البرامج الإقليمية والتعليم لمنطقة METAPSAKZ.

كلاً من الدكتورة ديانا شهاب، طبيبة الأسنان وصانعة المحتوى الصحي التي قدمت معلومات توعوية مبسطة حول صحة الفم والأسنان وأسلوب الحياة الصحي، والدكتور محمد أبو علي، أخصائي العلاج الطبيعي وصانع المحتوى الذي ركز على التوعية بالإصابات العضلية والهيكلية وأساليب الوقاية والعلاج الفيزيائي.

كذلك، استضاف الأسبوع الأول من البرنامج الممثلة بسمة نبيل، مديرة مشروع «الورشة»، حيث تحدثت حول كيفية استخدام مهارات التمثيل وتوظيفها بأسلوب صحيح من أجل تقديم محتوى ناجح.

واستعرضت خلال حديثها جانباً من المهارات التي يركز عليها مشروع «الورشة» الهادف لتمكين الموهوبين في مجالات التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو والتصوير والإنتاج ومهارات العرض والإلقاء المتقدمة.

حيث تطرقت في ورشة العمل التي تخللت البرنامج إلى تقنيات التمثيل الضرورية لصناعة المحتوى، ومهارات التفاعل مع الجمهور، وكيفية تعزيز الثقة بالنفس أمام الكاميرا، لتجري بعد ذلك بعض التمارين مع المشاركين في البرنامج للتوضيح بصورة عملية.

وقدم صانع المحتوى أحمد الصابوني عرضاً تناول فيه كيفية توظيف فن السرد القصصي في تحويل الأفكار إلى محتوى طبي مؤثر، حيث استهل حديثه بتفسير ما هو المقصود بالسرد القصصي، واستعرضأهميته في صنع محتوى ناجح والأسباب التي قد تكمن وراء فشل المحتوى في تحقيق الانتشار أو النجاح المرجو له، وسبل تفاديها والتغلب عليها.

ومن خلال مشاركة «إرم Business» في الفعاليات، قدم الصحفي الاستقصائي كريم كوكب جلسة تناولت أهمية حضور الأطباء في المشهد الرقمي، ودورهم في نقل الخبرة الطبية إلى المحتوى الرقمي، والمساهمة في مكافحة المعلومات المضللة وتعزيز الوعي الصحي.