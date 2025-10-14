«صُنّاع المحتوى الصحي والعلمي» يستعرض أحدث التقنيات والأساليب

مريم الملا: صقل مهارات مُبدعي المحتوى لتحقيق التميز في عالم الإعلام الرقمي العربي
وجدير بثقة المتلقي، ومن ثم بناء أرضية صلبة للانطلاق منها لتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، من خلال محتوى يتسم بالجودة العالية والمصداقية والقدرة على تقديم معلومة مفيدة ونافعة.
مؤكدة أن حضور هذه النخبة من الخبرات يؤكد تحقيق البرنامج لأهدافه ويسهم في صقل مهارات مجموعة متميزة من مُبدعي المحتوى، من خلال توسيع دائرة اطلاعهم على أحدث الأساليب والأدوات والوسائل التي من شأنها تمكينهم من تحقيق التميز في عالم الإعلام الرقمي العربي، الذي تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز رائد لصناعته وتطويره.
تيك توك
وقدم محمد عنبة خلال حديثه نظرة عامة على الخصائص الأساسية للبث المباشر، وأهمية استيعاب صانع المحتوى لتلك الخصائص، كما وجه مجموعة من النصائح المهمة المتعلقة بصناعة المحتوى المرئي، على صعيد تجهيزات الإضاءة والصوت، كما تطرق إلى الأدوات المفيدة لصانع المحتوى Studio LIVE.
كذلك قدم مدير الشراكات الاستراتيجية للبث المباشر في «تيك توك»، باقة من النصائح العملية للمبدعين الجدد والمتعلقة بمسألة إعداد المحتوى. إلى ذلك استعرضت سارة المعاز أساسيات تتعلق بمنصة «تيك توك» بما في ذلك كيفية الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها المنصة.
واستراتيجيات صناعة المحتوى الناجح القادر على التأثير ومن ثم استقطاب انتباه واهتمام جمهور المتلقين، كذلك استعرضت الأدوات والخصائص التي تضمنت سبل تحسين الاستخدام والمزايا الجديدة للمنصة، فيما تناولت الجلسة أيضاً سبل التعمق في المحتوى من خلال الاهتمام بالفكرة والتفكير في كيفية جعلها مصدر إلهام.
كلاً من الدكتورة ديانا شهاب، طبيبة الأسنان وصانعة المحتوى الصحي التي قدمت معلومات توعوية مبسطة حول صحة الفم والأسنان وأسلوب الحياة الصحي، والدكتور محمد أبو علي، أخصائي العلاج الطبيعي وصانع المحتوى الذي ركز على التوعية بالإصابات العضلية والهيكلية وأساليب الوقاية والعلاج الفيزيائي.
واستعرضت خلال حديثها جانباً من المهارات التي يركز عليها مشروع «الورشة» الهادف لتمكين الموهوبين في مجالات التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو والتصوير والإنتاج ومهارات العرض والإلقاء المتقدمة.
حيث تطرقت في ورشة العمل التي تخللت البرنامج إلى تقنيات التمثيل الضرورية لصناعة المحتوى، ومهارات التفاعل مع الجمهور، وكيفية تعزيز الثقة بالنفس أمام الكاميرا، لتجري بعد ذلك بعض التمارين مع المشاركين في البرنامج للتوضيح بصورة عملية.