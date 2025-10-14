«ابن بيتك» يرافق الشباب في تأسيس المنازل من الفكرة إلى التصميم

أعلنت قناة سما دبي، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن انطلاق الموسم الثالث من البرنامج الوثائقي «ابن بيتك»، الذي يتميز بتقديم محتوى توعوي ثري موجه للعائلات والشباب الذين يخططون لبناء بيوتهم الخاصة.

حيث يقدم البرنامج عرضاً لأهم الخطوات اللازمة في هذا المجال من خلال مجموعة من الخبراء والمختصين والاستشاريين، ما يعكس التزام القناة بتعزيز الوعي لدى الجمهور بثقافة التصميم الذكي والمستدام.

وهو ما ينسجم مع أهداف «خطة دبي الحضرية 2040» الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية مفضّلة للعيش والعمل والترفيه.

ويركز الموسم الثالث من البرنامج، الذي يُعرض كل ثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، تحت رعاية بلدية دبي، على كل ما يتعلق بالتصميم الداخلي للمنازل وطرق استغلال المساحات، ويعرض مجموعة واسعة من الأفكار المبتكرة المتعلقة باختيار الأثاث والألوان وأنواع الأرضيات المختلفة مثل السيراميك والخشب.

إضافة إلى توزيع المساحات والإضاءة بشكل يحقق الراحة والجمال. ويتطرق البرنامج، الذي تقدمه منار العلي، إلى إمكانيات الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في التصميم، وطرق استخدام الجبس في تصميم الأسقف والجدران.

وتحسين العزل الصوتي والحراري، وتنسيق المسطحات الخارجية مثل الحدائق والممرات. كما يبرز أيضاً أهمية تضمين تقنيات المنازل الذكية والاستدامة في البناء، بما يساعد على إنشاء منازل أكثر كفاءة وملاءمة للبيئة.

حمدة البساطة

وأشارت حمدة البساطة، مديرة قناة سما دبي، إلى حرص مؤسسة دبي للإعلام على دعم وتحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على الإنسان وجودة حياته.

وقالت: تسعى قناة سما دبي عبر هذا البرنامج إلى توعية الشباب وتمكينهم من اتخاذ قرارات صحيحة ومدروسة في جميع مراحل البناء، إلى جانب مساعدتهم على فهم الخيارات المتاحة واختيار التصاميم الداخلية والخارجية الملائمة التي تلبّي تطلعاتهم وتمنحهم الراحة، وهو ما يجعل من البرنامج منصة معرفية مهمة قادرة على إثراء تجربة الشباب في هذا المجال».

ولفتت إلى أن البرنامج يعكس توجهات «دبي للإعلام» في تقديم محتوى إعلامي هادف يخدم الجمهور ويجمع بين الفائدة والمتعة، معبّرة عن اعتزاز المؤسسة بشراكتها مع بلدية دبي وجهودها في دعم البرنامج الذي يتناغم مع تطلعات دبي الهادفة إلى تعزيز مكانتها نموذجاً للمدن الذكية.

مريم المهيري

وأكدت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، اهتمام البلدية بتطوير قطاع البناء الذكي والمستدام في دبي، إلى جانب دعم ورعاية البرامج الإعلامية والمجتمعية التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة في الإمارة، ورفع مستوى الوعي بثقافة الاستدامة لدى أفراد المجتمع، وهو ما ينسجم مع توجهاتنا الهادفة إلى إبراز تطور المدينة العمراني.

وقالت: تقدّم البلدية العديد من حلول التخطيط المرنة والمبتكرة والتسهيلات السكنية الشاملة التي تسهم في بناء مجتمعات متماسكة ومترابطة والمحافظة على الهوية السكنية لمناطق وأحياء دبي، ما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ويعزّز تصدر الإمارة في العديد من المؤشرات العالمية.

وأضافت: يشكل برنامج «ابن بيتك» منصة مهمة للتوعية بمتطلبات إنشاء المنازل، من خلال تقديم محتوى هادف يساعد في تعريف الجمهور بأدق التفاصيل المتعلقة بهذا المجال.

وبالتصميم الداخلي والخارجي، بما يتماشى مع طبيعة الحلول التي نقدمها في هذا الجانب، ويحقق أهداف خطة دبي الحضرية 2040، مشيدة بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، بما يسهم في تحقيق رؤى دبي وترسيخ مكانتها نموذجاً لمدن المستقبل.