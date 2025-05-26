شرطة دبي تطلع على إنجازات مركز القصيص

اطلع اللواء علي غانم مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، على إنجازات وإحصائيات مركز شرطة القصيص، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد سلطان العويص مدير مركز شرطة القصيص، ونائبه العقيد جمال إبراهيم علي، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة التفتيش والمجالس واللجان وفرق العمل بالوكالة.

والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط. كما اطلع اللواء علي غانم على إحصائيات المعاملات الجنائية والمؤشرات الاستراتيجية للمركز ومنها مؤشر التغطية الأمنية، ومتوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب الاطلاع على إحصائيات قسم التسجيل الجنائي والمروري ومركز إسعاد المتعاملين، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98 % في عام 2024، بينما بلغت نسبة تحفيز الموظفين 98.6 %، وبلغت نسبة التدريب 95.4 %.

وأشاد بجهود فرق الحملات الأمنية وحرصها على التدقيق الأمني والمروري على مستخدمي الطريق في منطقة الاختصاص.