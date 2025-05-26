ضابط مجري يشيد بتقنيات وجاهزية شرطة دبي

أشاد الملازم ثانٍ مارك سايمون من شرطة المجر بنهج شرطة دبي المتقدم في العمل الشرطي الذكي، وجاهزيتها التشغيلية، واصفاً إياها بأنها «نموذج عالمي يحتذى به في القيادة الاستراتيجية والتحول الرقمي الشرطي».

وشارك سايمون في النسخة الثانية من الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، إلى جانب 53 ضابطاً، يمثلون 38 دولة، اجتمعوا في إمارة دبي سعياً لإثراء معرفتهم في الابتكار الشرطي والقيادة والتعاون الدولي.سارع سايمون إلى المشاركة في الدبلوم والسفر بعيداً عن عائلته على الرغم من انتظاره مولوداً قريباً، ليتلقى بعد أيام قليلة من وصوله إلى دبي خبراً بولادة مبكرة لطفلته في المجر.

وأضاف: «رغم صعوبة الموقف إلا أن تلك اللحظة ذكرتني بقيمة هذه التجربة. ما اكتسبته من معرفة وخبرة قيادية هنا سيسهم في صياغة مستقبلي ومستقبل الجيل القادم، الذي أفخر بخدمته كوني أباً وضابطاً في آنٍ». وبصفته بطلاً وطنياً في رياضة الكروس فت والرياضات القتالية أشاد سايمون بتخصيص برنامج خاص في الدبلوم للتركيز على التحمل البدني والذهني لدى المشاركين:

«تتطلب القيادة الفعالة جاهزية بدنية عالية ومستوى عالياً من الذكاء العاطفي والقدرة على القيادة، وهي صفات نجح الدبلوم في ترسيخها لدى المشاركين والمشاركات».