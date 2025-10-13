محمد بن راشد: دبي أكبر سوق مرخص للأصول الافتراضية في العالم بتداولات 2.5 تريليون درهم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «قبل 3 سنوات اتخذنا قراراً بتأسيس سلطة جديدة.. هي سلطة دبي للأصول الافتراضية، بإشراف مكتوم بن محمد». وأضاف سموه: «اليوم تتصدر دبي كأكبر سوق مرخص للأصول الافتراضية حول العالم، بتداولات تتجاوز 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام».

ووجه سموه الشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، قائلاً: «قطاع اقتصادي جديد بالكامل، تم إضافته لاقتصادنا الوطني خلال 3 سنوات فقط.. شكراً مكتوم بن محمد.. معكم نطمئن على مستقبل اقتصادنا الوطني».

وتصدرت دبي الأسواق العالمية كأكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، حيث بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة في الإمارة 2.5 تريليون درهم، منذ بداية العام الجاري، ما يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.