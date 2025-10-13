طموح رقمي وصدارة عالمية في الأصول الافتراضية

في إنجاز عالمي جديد يرسخ ريادتها المالية والتكنولوجية، تتصدر دبي اليوم المشهد العالمي كأكبر سوق مرخص للأصول الافتراضية، مع تجاوز قيمة التداولات حاجز 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام، ما يعكس ثقة المستثمرين والمستثمرات ببيئتها التنظيمية المتقدمة ومكانتها كمركز عالمي للابتكار المالي.. هذا الزخم لا يعكس مجرد أرقام ضخمة بل يؤكد أن دبي أصبحت قلب الاقتصاد الرقمي العالمي، حيث يلتقي الابتكار بالثقة تحت مظلة تنظيمية يحتذى بها، لتتحول دبي من مجرد طموح رقمي إلى صدارة عالمية في الأصول الافتراضية.

وقال جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات: يبرهن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرة أخرى، على قدرته الفريدة في تحويل الرؤية إلى إنجاز، والطموح إلى واقع. إن تأسيس سلطة دبي للأصول الافتراضية قبل ثلاث سنوات لم يكن مجرد خطوة تنظيمية، بل كان قراراً استراتيجياً مبنياً على قراءة مبكرة لمستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

واليوم، بعد تجاوز حجم التداولات في هذا القطاع 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام، تؤكد دبي مكانتها كعاصمة عالمية في مجال الأصول الافتراضية، بفضل القيادة الحكيمة والرؤية التنفيذية الدقيقة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، الذي نجح في بناء نموذج تنظيمي متكامل يوازن بين الابتكار والحوكمة، ويعزز ثقة المستثمرين العالميين في بيئة دبي الاقتصادية.

وأضاف أن هذا النموذج يعكس نهج إمارة دبي ودولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتوسيع آفاقه عبر قطاعات جديدة قائمة على المعرفة والتقنية والابتكار، ويجسد فلسفة سموه الدائمة بأن الريادة لا تُنتظر، بل تُصنع بتخطيط دقيق وإدارة فعالة.

وقال شيريش بيديه، الرئيس التنفيذي في البنك العربي المتحد: «مرة أخرى يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برؤيته الثاقبة ونهجه الاستباقي، أن الاقتصاد يُبنى بصناعة المستقبل لا بانتظاره، فقد أثبتت تجربة تأسيس سلطة دبي للأصول الافتراضية قبل ثلاث سنوات فقط أن الرؤية حين تقترن بالإرادة والإدارة تتحول إلى إنجازات ملموسة تضيف قيمة حقيقية لاقتصاد الدولة. اليوم تتصدر دبي المشهد العالمي في الأصول الافتراضية، بفضل حكمة القيادة ودقة التنفيذ تحت إشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي نجح في تحويل الرؤية إلى واقع مؤسسي متكامل يقوم على الشفافية، والتنظيم، والثقة العالمية.

لقد عوّدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على استشراف التحولات العالمية مبكراً وتوظيفها في تنويع اقتصاد الدولة وتعزيز تنافسيته، وها هي دبي اليوم تجني ثمار تلك الرؤية بقيادة تجيد التفكير الاستراتيجي والتنفيذ الفعّال، لتبرهن مجدداً أن الابتكار هو اللغة التي تتحدث بها دبي مع العالم».

التنويع الاقتصادي

وقال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سنشري فاينانشال، في إطار سعيها لترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، واصلت دبي تعزيز سياساتها التنظيمية الاستباقية، حيث أسّست قبل ثلاث سنوات فقط سلطة دبي للأصول الافتراضية، ما أسهم في جعلها اليوم أكبر سوق مرخصة للأصول الافتراضية على مستوى العالم، مع تسجيل معاملات تجاوزت 2.5 تريليون درهم منذ مطلع عام 2025. ويعكس هذا الإنجاز بناء منظومة اقتصادية داعمة للأعمال، تُعزز الابتكار وتدعم مسارات التنويع الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه الأصول الافتراضية في مراحلها الأولى من النمو السريع. ويؤكد هذا التطور قدرة دبي على التحرك بسرعة وفعالية لاقتناص الفرص في المشهد المالي العالمي المتغير.

نماذج عمل مبتكرة

من جانبه قال بريم أناند فيلوماني، المدير المعاون للتحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى زوهو، إن النهج الاستشرافي الذي تتبعه دبي ينعكس في تعزيز التطور الاقتصادي ونموها عبر بناء منظومة اقتصادية تكرس مكانتها الريادية عالمياً، وأوضح أن دبي سباقة في تبني نماذج عمل وسياسات مبتكرة في إطار أجندتها الوطنية لدفع عجلة تطور القدرات على مختلف الصعد الاقتصادية والتكنولوجية. وأضاف، تمضي دبي بخطوات واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمركز رئيس في الاقتصاد الرقمي العالمي. فالإمارة لا تكتفي بتصدر المشهد الحالي، بل تعمل على صياغة مستقبل جديد للتمويل، مشيراً إلى أن دبي تكتب الفصل التالي من قصة الاقتصاد العالمي، بلغة الطموح والابتكار.

اليوم، ومع الزخم المتزايد في التداولات، تمضي دبي بخطى ثابتة نحو صياغة مستقبل التمويل العالمي، حيث تتلاقى «البلوك تشين» و«الذكاء الاصطناعي» و«الابتكار المالي» في منظومة واحدة تصنع اقتصاد الغد. وبينما يعيد العالم تعريف المال والاستثمار، تواصل دبي كتابة فصل جديد من قصتها، لتؤكد أن الصدارة ليست هدفاً.. بل أسلوب حياة في مدينة تفكر دوماً بخطوة إلى الأمام.

رقمية آمنة وشفافة

وقالت ساني يانغ، المدير العام لشركة «تي سي إل»، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، شركة متخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية ومقرها الإقليمي دبي، تعد الأرقام التي تم الإعلان عنها إنجازاً كبيراً لدبي، ما يجعلها في مصاف مدن العالم، حيث لم يأتِ هذا الصعود صدفة، بل هو ثمرة رؤية استراتيجية سبقت عصرها، قادتها دبي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة رقمية آمنة وشفافة. فمنذ تأسيس هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وضعت الإمارة أسساً تشريعية صارمة وجذابة في آنٍ واحد، ما شجع كبريات الشركات العالمية على اختيار دبي مقراً لأنشطتها. ومع بنية تحتية رقمية من الطراز الأول، وبيئة أعمال تحتفي بالابتكار، باتت دبي وجهة المستثمرين الذين يبحثون عن الثقة في عالم يتسارع إيقاعه الرقمي يوماً بعد آخر.