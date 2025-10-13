«كهرباء دبي» تحصد جائزتين من جوائز الاستدامة لعام 2025

حصد مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي جائزتين من جوائز الاستدامة لعام 2025 التي تقدمها مجموعة «بيزنس انتليجنس -Business Intelligence» ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن فئتي «أفضل خدمة في مجال الاستدامة في العام»، و«أفضل فريق استدامة».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن هذه الجوائز العالمية المرموقة تعزز تميز مركز الاستدامة والابتكار وتؤكد ريادته في تحفيز ابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع مستوى الوعي والتعاون في مجال الاستدامة وتسريع انتقال الطاقة، ودفع الاستثمارات التي من شأنها ضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للجميع، حيث يدعم المركز الدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وأثنى معالي الطاير على تحلي موظفي مركز الاستدامة والابتكار بروح الفريق الواحد، وحرصهم على تعميق أواصر العمل المشترك محلياً وعالمياً، لتحقيق الطموحات المناخية الوطنية والعالمية.

ويمتاز مركز الاستدامة والابتكار باعتماده على منهجية متكاملة متعددة المستويات في تقديم مفاهيم الاستدامة. ويعتبر المركز حاضنة عالمية لأحدث تقنيات الطاقة الخضراء، ومنصة توعوية تجمع بين المعارض التفاعلية،

التجارب التعليمية الشاملة، والبرامج التدريبية المهنية المعتمدة، ومبادرات الابتكار الاستراتيجي. ويطلق مركز الاستدامة والابتكار الحملات التوعوية حول الطاقة النظيفة والمتجددة، ويعمل كنموذج خدمات متكامل يجمع تحت مظلته بين المعارض التفاعلية، والتجارب التعليمية الشاملة، والبرامج التدريبية المهنية المعتمدة، ومبادرات الابتكار الاستراتيجي.

ويوفر المركز تجارب تعليمية يومية تحت إشراف مرشدين متخصصين لمرافقة زوار المركز من جميع الأعمار، إلى جانب برامج تدريب تقني معتمدة بالتعاون مع مؤسسات عالمية، ومبادرات موجهة لتمكين الشباب.