شرطة دبي تعزز الوعي الأمني والمروري بين الجالية الفلبينية

نظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ممثلة بإدارتي الحد من الجريمة، والمطلوبين، ملتقى توعوياً مخصصاً للجالية الفلبينية، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف.

شهد الملتقى حضور مارفورد م. أنجيليس، القنصل العام لجمهورية الفلبين في دبي، والعميد طارق هلال السويدي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات، والعميد الدكتور عبد الرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين، وبحضور نحو 150 من أبناء الجالية الفلبينية.

وتضمن الملتقى مجموعة من محاضرات التوعية التي سلطت الضوء على الخدمات الذكية التي تقدمها شرطة دبي عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، ومنصة «e-Crime Hub» للتوعية بالجرائم الإلكترونية، إضافة إلى توعية الحضور بمخاطر المواد المخدرة، وقوانين السلامة المرورية، وخدمات حماية الطفل والمرأة، والاتصال بالرقم 999 للحالات الطارئة فقط، والاتصال على الرقم 901، للحالات غير الطارئة والاستفسارات العامة، وخدمة «عين الشرطة» للإبلاغ عن الظواهر السلبية.