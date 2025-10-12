محاكم دبي تحصد جائزتين مرموقتين ضمن «جائزة الخليج للاستدامة»

في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل بالتميّز المؤسسي والابتكار المجتمعي، حصدت محاكم دبي جائزتين مرموقتين ضمن «جائزة الخليج للاستدامة 2025»، التي تكرم أبرز المبادرات والجهات المساهمة في تعزيز مفاهيم الاستدامة في منطقة الخليج.

ونالت محاكم دبي الجائزة الفضية في فئة أفضل تأثير مجتمعي عن مبادرتها الرائدة «محاكم الخير»، التي رسخت مكانتها كمبادرة إنسانية مؤسسية تُعزز روح التكافل الاجتماعي، وتدعم الفئات المتعسرة في القضايا المالية والإنسانية، بما ينسجم مع قيم العدالة والتراحم في المجتمع، إلى جانب الحصول على الجائزة البرونزية عن فئة أفضل مكان للعمل، تقديراً لبيئة العمل الإيجابية والمحفزة التي أرستها داخل منظومتها المؤسسية، بما انعكس إيجاباً على جودة خدماتها.

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «نفخر بتكريم محاكم دبي ضمن «جائزة الخليج للاستدامة 2025»، التي تُعد من أبرز الجوائز الإقليمية في هذا المجال، وهو ما يعكس الثقة الدولية في رؤيتنا نحو ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية. وسنواصل العمل على تطوير مبادراتنا النوعية، بما يعزز الأثر المجتمعي الإيجابي، ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للعدالة والابتكار المؤسسي».

وأضاف: «يؤكد هذا الإنجاز التزام محاكم دبي بترسيخ ثقافة الاستدامة المؤسسية في مختلف مجالات عملها، سواء من خلال مبادراتها المجتمعية أو عبر تطوير بيئة عمل داعمة ومحفزة لموظفيها. وتُجسد جائزة «محاكم الخير» قيم العدالة والرحمة التي يقوم عليها عملنا، بينما تعكس جائزة أفضل مكان للعمل نجاحنا في بناء منظومة مؤسسية تُقدّر الإنسان وتدعم الكفاءات».