«جيتكس» يحتضن ابتكارات شرطة دبي و«هيئة الكهرباء»

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في معرض «جيتكس غلوبال 2025»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي على مدار خمسة أيام، من 13 إلى 17 أكتوبر، وتكشف عن أحدث إنجازاتها وابتكاراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، الهادفة إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، وتقديم الخدمات لهم بكل سهولة ويسر، تماشياً مع التوجهات الحكومية في هذا الشأن.

وأوضح اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن مشاركة شرطة دبي في معرض «جيتكس» تأتي في إطار حرصها بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على المشاركة في أهم المعارض العالمية، وعرض أبرز الإنجازات الشرطية، التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، من خلال توفير أفضل الخدمات والتطبيقات الذكية لهم، وأحدث التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية.

ولفت اللواء الرزوقي إلى أن شرطة دبي ستعرض عبر منصتها في معرض «جيتكس» أحدث ابتكاراتها مثل منظومة الطائرات دون طيار «دورن بوكس»، ونموذج مركز شرطة دبي الذكي «SPS»، والبصمة الحركية، ونظام الصوت التعليقي بالذكاء الاصطناعي (AIX)، وتطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، ومنصة «eCrimeHub»، وأنظمة المخالفات المرورية الذكية، والأتمتة الروبوتية، إلى جانب التعريف ببطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية، وتحدي الإمارات للفرق التكتيكية وغيرها.

ودعا اللواء الرزوقي الجمهور وزوار المعرض إلى زيارة منصة شرطة دبي، للتعرف عن قرب إلى هذه الابتكارات، والاستفادة من تجربة متفردة، تسلط الضوء على الدور الريادي لشرطة دبي في توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لخدمة الأمن المجتمعي، وتسهيل الخدمات الشرطية.

خدمات

وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي لزوار منصتها في الدورة الخامسة والأربعين من معرض «جيتكس غلوبال 2025» فرصة الفوز بجوائز قيّمة. وتشهد منصة الهيئة رقم A40 في القاعة H18 في مركز دبي التجاري العالمي باقة من السحوبات والأنشطة التفاعلية والتوعوية المتنوعة، إلى جانب إبراز مشاريع وحلول «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، والتي أصبحت الهيئة بموجبها أول مؤسسة خدماتية رقمية على مستوى العالم، ومشاريع الشركات التابعة للهيئة، التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، وشركة «إنفرا إكس»، وشركة «ديجيتال إكس».

وعلى مدار أيام المعرض المقام في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر تقدم الهيئة جوائز فورية لزوار منصتها، الذين يشاركون في الأنشطة التفاعلية المقامة في المنصة بإجمالي 30 فائزاً. وتتيح الهيئة كذلك لمتعامليها الفوز بقسائم شرائية، سيتم تقديمها إلى 40 فائزاً من خلال الدخول في سحب جيتكس السنوي، في حال استخدموا باقة من خدماتها الرقمية في الفترة من 1 أغسطس إلى 30 سبتمبر.

ويمكن التأهل لدخول «سحب جيتكس السنوي»، من خلال استخدام موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيق الهيئة الذكي للحصول على مجموعة من خدمات الهيئة والخصائص والأدوات وهي: تشغيل الكهرباء/المياه، إنشاء حساب للمركبات الكهربائية ضمن مبادرة «الشاحن الأخضر»، إدارة بيانات المتعامل، شحن المركبات الكهربائية، شمس دبي، الاستجابة للبلاغات الفنية - كهرباء/مياه (الاستجابة الذكية)، تفعيل خاصية «خارج المنزل»، أداة تقييم الاستهلاك، إجراء المعاملات عبر «رمّاس» المدعوم بتقنية «تشات جي بي تي»، تفعيل الدفع التلقائي عبر «دبي الآن».



