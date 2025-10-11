«إقامة دبي» تعزز الوعي بأهمية الصحة النفسية

نظمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، تضمنت معرضاً توعوياً أقيم في الصالة الرئيسية بمقر الإدارة العامة.

شهدت الفعالية حضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة، والدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام لإقامة دبي، ومساعدي المدير العام وعدد من المسؤولين.

تهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية ودورها في تحسين جودة الحياة في بيئة العمل، من خلال أنشطة وورش عمل توعوية وتفاعلية تدعم الموظفين في الحفاظ على توازنهم النفسي والمهني.

وأكد الفريق محمد أحمد المري أن الاهتمام بالصحة النفسية يمثل ركناً أساسياً في منظومة العمل المؤسسي في دبي، قائلاً: «نؤمن في إقامة دبي أن الاستثمار في الصحة النفسية للإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار في تطوير مهاراته وقدراته، فالقيمة الإيجابية المتوازنة هي الأساس لرفع الإنتاجية وتحقيق السعادة الوظيفية، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في قلب التنمية الشاملة».

وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الثقافة المؤسسية القائمة على الدعم والاحترام المتبادل، وترسخ مكانة الإدارة بوصفها مؤسسة حكومية رائدة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في رعاية موظفيها وتوفير بيئة عمل محفزة ومستدامة.

وقال الدكتور علوي الشيخ علي، إن لدى الهيئة استراتيجية شاملة ومتكاملة لدعم الرفاه النفسي في إمارة دبي، وذلك تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الساعية لأن تكون الإمارة هي الوجهة المفضلة للعيش على مستوى العالم.

وأكد أن الهيئة تسخر كل جهودها من أجل تعزيز أنماط الحياة، وتحقيق الاستقرار النفسي لجميع الأفراد، من خلال توفير أفضل سبل الرعاية والعناية، وتقديم الاستشارات اللازمة لتحفيز المعنويات والطاقات الإيجابية في أوساط المجتمع.

وثمن الدكتور علوي الشيخ علي، الدور المجتمعي الرائد الذي تقوم به الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، وحرصها على تنمية الوعي المجتمعي بمختلف القضايا، وخصوصاً قضايا الصحة، لافتاً إلى أن احتفاء الإدارة باليوم العالمي للصحة النفسية، وتخصيصها مجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة، لهذا اليوم، يمثل دعماً مباشراً لتوجهات هيئة الصحة بدبي، وهو أمر تقدره الهيئة وتعتز به.