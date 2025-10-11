شرطة دبي تبحث السيناريوهات المستقبلية لتعزيز منظومة حماية المرأة

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان ومركز استشراف المستقبل، ورشة محاكاة لبناء السيناريوهات المستقبلية لحماية المرأة لعام 2033، بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33، ويعزز منظومة حماية المرأة، ويرتقي ببرامج التمكين.

وتهدف الورشة إلى رسم ملامح المستقبل لتعزيز سبل حماية المرأة، وذلك من خلال استكشاف التحديات والفرص التي قد تواجه منظومة الحماية في السنوات القادمة، وصياغة تصورات مستقبلية تواكب المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية والقانونية، بما يسهم في صياغة سياسات وبرامج أكثر فاعلية تعزز حماية المرأة وتمكنها على مختلف المستويات.

وأكد المقدم عمر خليفة بالعبيدة السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، أن استشراف المستقبل يمثل ركيزة محورية في دعم منظومة العمل الأمني، ويمنح القدرة على مواجهة التحديات، واقتناص الفرص بما يعزز جاهزية شرطة دبي للمستقبل.

وأضاف «تمثل حماية المرأة أولوية في منظومة العمل الأمني لشرطة دبي، والذي يتطلب الاستعداد الأمثل لمواكبة المتغيرات، بهدف تطوير خدمات ومبادرات استباقية تعزز حمايتها، وتحفظ حقوقها من كافة أشكال العنف والتمييز، وصولاً إلى دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن وإسعاد المجتمع».

أوضح المقدم دكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن استشراف المستقبل وصياغة السيناريوهات المستقبلية لحماية المرأة، يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز منظومة الحماية والتمكين في إدارة حماية الطفل والمرأة، وأداة محورية لمواكبة المتغيرات المتسارعة.

وأضاف: «نحن لا ننظر إلى حماية المرأة من منظور أمني فقط، بل نراها قضية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة الحياة واستدامة التنمية المجتمعية. وفي عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، تصبح قدرتنا على التنبؤ والاستعداد حجر الأساس لتعزيز مستقبل آمن وعادل للجميع».

وأكدت فاطمة العليلي، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، أهمية أداة التخطيط بالسيناريوهات المستقبلية كأداة فعالة لرسم صور المستقبل، وتعزيز جاهزية المؤسسات لاتخاذ قرارات استباقية تواكب التحولات المتسارعة والمتغيرات المستجدة. وناقش المشاركون عدة سيناريوهات مستقبلية تتعلق بتعزيز منظومه حماية المرأة، وبناء شراكات مجتمعية لتحقيق بيئة آمنة ومستدامة للمرأة.