مكتوم بن محمد: الإمارات تمضي في توطيد شراكاتها مع مجتمع المال والأعمال العالمي

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، نونكولوليكو نيمبيزي، رئيسة مجلس إدارة مجموعة ستاندرد بنك (SBG)، إحدى أبرز المؤسسات المصرفية في أفريقيا.

جرى خلال اللقاء بحثُ الشراكة العريقة بين دولة الإمارات والمجموعة، واستعراضُ آفاق التعاون في مجالات التمويل والابتكار والتكنولوجيا المالية، إلى جانب بحث سُبل تعزيز حضور المؤسسات الأفريقية في دبي باعتبارها بوابةً إقليمية حاضنةً للفرص الاقتصادية.

وأكد سموه أن دولة الإمارات، ضمن رؤيتها لتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي، تمضي في توطيد شراكاتها مع مجتمع المال والأعمال الدولي، فيما تواصل دبي ترسيخ موقعها كجسرٍ يربط القارات، ويلتقي فيه الطموحُ الأفريقي بالفرصِ العالمية على أرض الفرص والمستقبل والطموح.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت نونكولوليكو نيمبيزي، رئيسة مجلس إدارة مجموعة ستاندرد بنك (SBG)، إحدى أهم المؤسسات المصرفية في أفريقيا، والتي تربط قارة أفريقيا بالأسواق العالمية من خلال تمويل مشاريع التجارة والاستثمار والبنية التحتية".

