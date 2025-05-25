«كهرباء دبي» تدعو المشاركين في قمة الإعلام العربي للتعرف إلى مبادراتها

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الإعلاميين والمشاركين في قمة الإعلام العربي 2025، إلى الاطلاع على مشاريعها ومبادراتها الرائدة في الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والابتكار بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والاستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

وتشارك الهيئة بصفتها «شريك الاستدامة الاستراتيجي» للقمة التي تُعقد في الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي ويشارك فيها نخبة من الإعلاميين من أبرز المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.

ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة، يشارك متحدثون من هيئة كهرباء ومياه دبي في جلسة حوارية بعنوان «استخدام تقنيات المستقبل لتعزيز الاستدامة»، تتناول محاور عدة أبرزها توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تحسين الكفاءة التشغيلية ودعم التحول الرقمي، وتسلط الضوء على دور هذه التقنيات في تحقيق هدف الهيئة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

تتضمن منصة هيئة كهرباء ومياه دبي في قمة الإعلام العربي نموذجاً لمبنى «الشراع»، المقر الجديد للهيئة في منطقة الجداف، والذي سيكون أكبر وأعلى مبنى حكومياً إيجابي الطاقة في العالم، وتم تصميمه للحصول على شهادة LEED البلاتينية (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي).

ومعايير نظام (WELL) الذهبي العالمي للمباني الخضراء. ويعتمد المبنى على منظومة تقنية متطورة تشمل إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول الطاقة المتجددة الحديثة التي تضفي كفاءة استثنائية، وسيتم ربط المبنى بمحطة مترو الجداف من خلال جسر مباشر، لتشجيع استخدام المواصلات العامة، وتقليل الازدحام المروري بما يسهم في خفض البصمة الكربونية.

سيتم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية على سطح المبنى على مساحة تزيد على 20,000 متر مربع، إضافة إلى أكثر من 1,000 متر مربع من الألواح الكهروضوئية المدمجة في واجهة المبنى.

وستتجاوز القدرة الإنتاجية الإجمالية لجميع الألواح الشمسية في المبنى 5 ميجاوات. وستتولى روبوتات مهام تنظيف الألواح الشمسية الكهروضوئية.