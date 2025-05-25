285 ألف زائر لسوق رايب في موسمه السابع و66 فعالية مصاحبة

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، فعاليات وأنشطة سوق رايب ماركت في حديقة أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم، بموسمه السابع، والذي يعتبر منصةً اجتماعية وعائلية متميزةً تلتقي فيها مختلف الجاليات والثقافات للترويح والتسوق والمعرفة والتعلم.

وشهد السوق الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع شركة رايب ماركت المتخصصة في مجال التسويق، إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات حيث بلغ عدد الزوار 285 ألفاً و150 زائراً ومُتسوقاً، فيما شهد السوق تنظيم 66 فعالية.

وتنفيذ برامج ترفيهية وتوعوية، بمشاركة دمية الشرطي منصور، وإدارة التفتيش الأمني K9، والدوريات الأمنية السياحية، والفرقة الموسيقية لشرطة دبي، والعديد من الفعاليات في أجواء عائلية مفعمة بالسعادة والسرور وامتزاج الثقافات.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع أن سوق رايب ماركت هو سوق مهم لتعزيز التواصل مع الجاليات المختلفة، والتوعية بقنوات شرطة دبي الذكية وخدماتها الأمنية.

مشيراً إلى أن السوق وفعالياته يدعم مفاهيم التسامح والترابط، وبث قيم الإيجابية والسعادة والاستقرار، وذلك عبر مشاريع وفعاليات تعزز التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن وإسعاد المجتمع.

وذكرت منى أحمد بن فاضل المزروعي، مدير مشروع - سوق رايب، أن مبادرة سوق رايب تأتي ضمن خطة إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

والتي تتضمن العديد من البرامج والمشاريع التي تسعى من خلالها للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بالرسالة التوعوية لشرطة دبي، لافتةً إلى أن الشراكة مع شركة رايب ماركت المتخصصة في مجال التسويق، تستهدف رعاية الأسر المنتجة وتعزيز نشر المفاهيم والقيم المجتمعية النبيلة.