محمد بن راشد الشخصية الملهمة لشعراء «طريق الحرير»

أعلن منتدى طريق الحرير العالمي، عن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «الشخصية الأدبية الملهمة لشعراء طريق الحرير»، وذلك لما يتمتع به سموه من رؤية استثنائية، جعلت من إمارة دبي مركزاً حضارياً وجسراً يربط بين الشرق والغرب، مستلهمة مفهوم طريق الحرير القديم، ولكن برؤية عصرية وروح إماراتية.

كما أعلن المنتدى عن اختيار مدينة دبي لاستضافة النسخة الخامسة من مهرجان طريق الحرير الدولي للشعر، وذلك في الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري، وذلك كأول مدينة عربية تستضيف هذا الحدث المرموق.

حيث ستحتضن مكتبة محمد بن راشد، حفل توزيع جوائز المهرجان في 27 مايو الجاري، بمشاركة نحو 50 شاعراً وفناناً ورساماً، الذين سيقومون بزيارة عدد من الأماكن السياحية والثقافية في مدينة دبي ودولة الإمارات، كما ستتولى تغطية المهرجان 20 وسيلة إعلامية صينية، من بينها صحيفة الشعب اليومية، التي تعتبر من أكبر وسائل الإعلام في الصين.

إسهامات أدبية

ويأتي اختيار المنتدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «الشخصية الأدبية الملهمة لشعراء طريق الحرير»، تقديراً لإسهامات سموه الأدبية، حيث يُعد سموه علماً من أعلام الشعر النبطي في منطقة الخليج، إذ تنبض دواوينه ببلاغةٍ آسرة، وبيانٍ يفيض بالتجارب والخبرات، ويعكس عمق الإبداع الشعري، الذي يُلهِم الأجيال.

وقد أثرى سموه الساحة الأدبية بعدد من الدواوين الشعرية، التي حملت بين طياتها رؤى إنسانية ووطنية وفكرية عميقة، من أبرزها: ديوان «زايد»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2018.

حيث يشتمل على 87 قصيدة، خلّدتْ ذكرى المغفور له، الشيخ زايد بن سُلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، توثق لإنجازاته، وما سطره من أعمال رسّخت مَجد الإمارات، وأسّست لنهضتها.

كما يُعد ديوان «ومضات من شعر»، الصادر في عام 2014، من أبرز إصدارات سموه الشعرية، حيث يتألف من 52 ومضة مقتطفة من أعمال شعرية كاملة لسموه، باللغتين العربية والإنجليزية، وتدور موضوعات الديوان حول الحياة، ومواجهة تحدياتها واختباراتها الصعبة، والحب والنصر، والتغني بالإنجازات والتجارب الإنسانية.

ويضم ديوان «أربعون قصيدة من الصحراء»، الصادر في عام 2011، روائع شعرية لسموه، تم جمعها في ديوان متكامل باللغتين العربية والإنجليزية، ويتزين هذا الديوان بقصائد لسموه في حب الوطن، والتعلق به وبأمجاده، وتقدير رموزه، وتتسم أشعار الديوان بكونها لوحات ترفل بسمات الإبداع المرهف، والحس الوطني الفريد، متميزاً بشاعرية عالية، ولغة قوية جزلة.

ومن أبرز دواوين سموه أيضاً: ديوان «قصائدي في حب الخيل» والذي جمع بين دفتيه القصائد التي نظمها سموه، وعبّر خلالها عن مدى شغفه بالخيل، والقيم التي طالما ارتبطت بها من نُبل، ورمز للمنافسة من أجل الفوز، وتمسك بالصدارة، وغيرها من الإصدارات الشعرية التي تنوّعت في موضوعاتها وأساليبها.

رمز التعايش والسلام

وانغ فانغوين

وقالت البروفيسورة وانغ فانغوين رئيسة لجنة الشعر الدولية التابعة لمنتدى طريق الحرير العالمي: «اخترنا دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة النسخة الخامسة من مهرجان طريق الحرير الدولي للشعر، لما تمثله من رمز للتعايش والسلام بين الشعوب، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما يحمل تنظيم المهرجان في دبي، أبعاداً رمزية وثقافية عميقة.

فدبي اليوم تُجسّد النموذج المعاصر للمدن التي تُعيد إحياء روح طريق الحرير، ليس فقط من خلال اقتصادها الديناميكي، بل عبر مكانتها الرائدة في التبادل الثقافي، ورؤيتها الطموحة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل من الثقافة ركيزة أساسية في مشروعه الحضاري، بما يجعل من سموه الشخصية الملهمة لجميع أعضاء منتدى طريق الحرير».

وأضافت وانغ فانغوين، وهي أيضاً رئيسة تحرير مجلة (شعراء العالم)، التي تصدر عن المنتدى: «يسعى منتدى طريق الحرير العالمي، إلى أن يكون منصة تجمع بين الثقافة والفنون والاقتصاد والتكنولوجيا، لإحياء قيم طريق الحرير بروح معاصرة، تُعزز التفاهم والسلام بين الأمم.

وقد استلهمنا من تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هذه القيم الإنسانية، واخترنا شخصية سموه لغلاف مجلتنا (شعراء العالم)، مع دراسة وافية عن تجربة سموه في الشعر والأدب، إضافة إلى عدد من قصائد سموه المترجمة إلى اللغة الصينية».

قائد استثنائي

وتضمنت افتتاحية المجلة دراسة وافية عن الخصائص الفنية في شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واستعراض عام لمسيرة سموه الشعرية والأدبية.

حيث كتب قصائد مفعمة بالمحبة والاعتزاز، في مديح أخيه ورفيق دربه، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ووصفته المجلة بأنه قائد استثنائي جعل من دبي منصة عالمية تنبض بقيم ومفاهيم طريق الحرير، ولكن بروح إماراتية معاصرة.

وذكرت المجلة أن أسلوب سموه الشعري، يتميز بقوة الألفاظ وجزالة اللغة، إلى جانب عمق المعاني وصدق العاطفة، حيث يستقي صوره الفنية من الصحراء والبحر والبيئة البدوية، ويمزجها بحكمته وتجربته الإنسانية.

كاو شوي

من جهته، قال الشاعر كاو شوي نائب رئيس لجنة الشعر الدولية التابعة للمنتدى، الرئيس التنفيذي لاتحاد شعراء طريق الحرير: «يتضمن المهرجان فعاليات ثقافية وفنية متعددة، من بينها حفل توزيع الجوائز، وقراءات شعرية، وجلسات نقدية، ومعارض فنية مفتوحة، في عدد من الفضاءات الثقافية في دبي والإمارات.

كما سيزور المشاركون في المهرجان أبرز المعالم الثقافية في دولة الإمارات، مثل متحف المستقبل، وبرج خليفة، ومسجد الشيخ زايد، ومكتبة محمد بن راشد، وبعض المتاحف الفنية، بهدف تعزيز مفهوم التلاقي بين الشعر والفنون الأخرى».

عادل خزام

كما أعلن كاو شوي عن اختيار الشاعر عادل خزام رئيساً مشاركاً للدورة الخامسة من المهرجان، باعتباره من الأسماء الشعرية البارزة في الإمارات والخليج العربي.

حيث سبق أن فاز خزام بجائزة «وسام الشعر العظيم في الصين»، إضافة إلى دوره البارز في التعريف بالشعر الصيني، خلال معرض إكسبو 2020 دبي، ومبادراته النوعية لخدمة الشعر، مثل مشروع «شجرة شعر العالم»، والملحمة الشعرية الشهيرة «مانسيرة»، التي شارك في تأليفها شعراء من الصين.

جوائز المهرجان

ويشهد مهرجان طريق الحرير الدولي للشعر، مشاركة نخبة من أبرز الشعراء من الصين ومختلف أنحاء العالم، يتنافسون على مجموعة من الجوائز، تشمل: جوائز الجمل الذهبي والجمل الفضي، وجوائز الشعر والسينما، وأفضل مجموعة شعرية.

إضافة إلى أفضل شاعر دولي، وأفضل شاعر أوروبي، وأفضل شاعر آسيوي، وأفضل شاعر أفريقي، وأفضل شاعر أمريكي، وأفضل شاعر من أوقيانوسيا.

وقد تم ترشيح عدد من الأصوات الشعرية في الإمارات، لنيل جوائز المهرجان، كما أعدت مجلة «شعراء العالم» ملفاً يضم عدداً من قصائد الشعراء الإماراتيين المرشحين لجوائز المهرجان. وقد وصف الشاعر كاو شوي هذه المشاركة الإماراتية، بالقول:

«جميع الأعمال المختارة تعكس المستوى الثقافي والإبداعي الرفيع للإنسان الإماراتي.. يا لها من نصوص رائعة، نحنُ نؤمن أن هذا الحدث سيمهّد لمزيد من التعاون الثقافي بين الصين والإمارات».

يذكر أن منتدى طريق الحرير العالمي، هو منظمة مستقلة غير حكومية، مسجلة قانونياً في الولايات المتحدة، وتم توثيقها من قبل القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في نيويورك. ويشارك في تنظيم فعاليات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، ويتعاون مع منظمات دولية، منها منظمة السياحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).

سموه أثرى الساحة الأدبية بعدد من الدواوين الشعرية التي حملت بين طياتها رؤى إنسانية ووطنية وفكرية عميقة

اختيار شخصية سموه لغلاف مجلة «شعراء العالم» مع دراسة وافية عن تجربته في الشعر والأدب

المجلة وصفت سموه بالقائد الاستثنائي الذي جعل من دبي منصة عالمية تنبض بقيم طريق الحرير ولكن بروح إماراتية معاصرة

مهرجان طريق الحرير الدولي للشعر ينظم في الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري

مكتبة محمد بن راشد تحتضن حفل توزيع جوائز المهرجان الثلاثاء

وانغ فانغوين:

محمد بن راشد جعل من الثقافة ركيزة أساسية في مشروعه الحضاري

كاو شوي:

المهرجان يتضمن فعاليات ثقافية وفنية متعددة