47 خريجاً لـ«بناء القدرات» في «الملكية الفكرية»

تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وخبراء الملكية الفكرية، أقيم صباح بنادي ضباط الشرطة بدبي، حفل تخريج الدفعة الجديدة من المشاركين في البرنامج الوطني لبناء القدرات في مجال إنفاذ قوانين الملكية الفكرية ودبلوم خبير الملكية الفكرية.

والذي شهد تخريج 47 منتسباً من مختلف الجهات الشرطية والحكومية والخاصة في الدولة، إلى جانب تكريم الشركاء الاستراتيجيين الداعمين للمبادرة، من بينهم محاكم دبي، جمارك دبي، مجلس أصحاب العلامات التجارية، وجمعية الصحفيين الإماراتية.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان في كلمته خلال الحفل أن دولة الإمارات ماضية بخطى واثقة نحو تعزيز منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، وترسيخ مكانتها كمركز رائد في إنفاذ القوانين ذات الصلة، بفضل جهود أبنائها المخلصين وإصرارهم على التعلم والتطور المستمر.

كما أعرب اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز النوعي، مشيراً إلى أن الحفل يعكس ثمرة التعاون البنّاء.

وفي ختام الحفل، قام معالي الفريق ضاحي خلفان بتكريم الجهات الداعمة للمشروع الوطني لبناء القدرات.