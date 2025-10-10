«إسلامية دبي» والقنصلية الفرنسية تبحثان سبل تعزيز الحوار الحضاري

استقبل محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، جان كريستوف باريس، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي، في إطار تعزيز جسور التعاون الثقافي والديني.

وتناول اللقاء الدور الريادي الذي تضطلع به الدائرة في ترسيخ قيم الحوار البناء بين الأديان، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في جعل دبي نموذجاً عالمياً للتعايش السلمي والاعتدال، كما ناقش الجانبان عدداً من المبادرات الثقافية والخيرية المنفذة في الإمارة، مؤكدين أهمية تعزيزها بما يخدم مختلف شرائح المجتمع.

وأكد محمد مصبح ضاحي، حرص الدائرة على أن تكون الأقرب للمجتمع من خلال مبادراتها وفعالياتها، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعكس التزام الدائرة بدعم قيم الحوار والتفاهم المشترك، وفق خططها الاستراتيجية ورؤيتها في جعل دبي نموذجاً عالمياً للوسطية والانفتاح الحضاري.

الحوار والتفاهم

وثمّن جان كريستوف باريس جهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين مختلف الأديان والثقافات، مؤكداً أن الشراكات المثمرة التي تقودها الدائرة تبرز الدور الريادي لدبي على المستوى الدولي، وتجعلها منارة عالمية للتسامح والاعتدال، ومثالاً يحتذى به للتفاهم الإنساني السلمي بين الشعوب.