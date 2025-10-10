142.3مليون درهم إنفاق «بيت الخير» حتى سبتمبر 2025

أعلنت جمعية بيت الخير أن إنفاقها حتى نهاية سبتمبر من هذا العام بلغ 142.3 مليون درهم، توزعت على أكثر من 65.5 مليوناً أنفقت من أموال الزكاة، وأكثر من 76.8 مليون درهم من أموال الصدقات، وإيرادات الجمعية من الوقف والموارد الموازية.

وبلغت قيمة الدعم النقدي الشهري للأسر المتعففة لدعم الأسر أكثر من 7.4 ملايين درهم، في حين بلغ ما قدمته الجمعية لدعم أسر الأيتام أكثر من 4.9 ملايين درهم، ووصل ما أنفق على الدعم الغذائي للأسر أكثر من 4.4 ملايين درهم، وقدمت مساعدات إضافية لإسعاد هذه الأسر ودعم معاشها، كما بلغ الإنفاق على مشروع «تيسير» لدعم التعليم أكثر من 5.3 ملايين درهم.

وشهد الربع السنوي الثالث من عطاء الجمعية قفزة مهمة في مشاريع الدعم الإنساني، التي ارتفع عطاؤها إلى أكثر من 89 مليون درهم، ليسجل طفرة غير مسبوقة في تاريخ «بيت الخير»، حيث توزعت بين إنفاق مساعدات طارئة، ومشروع علاج، ومشروع الغارمين لإطلاق سراح عدد من المواطنين والمقيمين، الذين حبسوا بسبب مديونيات عجزوا عن أدائها.

ولأول مرة في تاريخ الجمعية حقق مشروع «علاج» طفرة في العطاء والأداء، حيث بلغ إنفاقه حتى نهاية سبتمبر أكثر من 14.9 مليون درهم، قدمت لمساعدة المرضى المقيمين، الذين عرضت حالاتهم الحرجة على منصات «بيت الخير» الإعلامية، لجمع التبرعات لكل حالة.

ولم تكتفِ «بيت الخير» بالدعم الشهري للأسر، بل أسهمت في إسعادها في المواسم والأعياد، من خلال حزمة من المشاريع، أهمها المشاريع الرمضانية، ومشروع الأضاحي.