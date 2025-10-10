«دبي الإنسانية» تستعرض رحلتها في الارتقاء بالعمل الإنساني العالمي

قدّمت «دبي الإنسانية»، أكبر مركز إنساني في العالم، فيلم «من أجل الإنسانية»، وذلك على مسرح الفن الرقمي «تودا» في سوق مدينة جميرا، تلاه حوار رفيع المستوى، جمع نخبة من المتحدثين والخبراء، وذلك في أمسية حملت عنوان «المستقبل الآن: الارتقاء بالعمل الإنساني من قلب دبي إلى العالم».

ويوثّق الفيلم مسيرة دبي الإنسانية وتطورها، منصة عالمية للتنسيق والابتكار الإنساني، كاشفاً الكواليس الحقيقية لرحلة المساعدات من قلب دبي، حتى وصولها إلى المجتمعات المتضررة من الأزمات حول العالم. ومن خلال سرد بصري مؤثّر، يُبرز الفيلم الأثر المتنامي لدبي الإنسانية وجهود شركائها، ورسالتها المستمرة لجعل الاستجابة الإنسانية أسرع وأكثر ذكاءً وترابطاً.

عقب العرض، ألقى جوسيبي سابا المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية، كلمة افتتاحية، أشار فيها إلى ثقافة العطاء المتجذّرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي، والمستمدة من إرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما استعرض المنظومة المتكاملة التي تم بناؤها داخل مجتمع دبي الإنسانية، والتي تقوم على التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بما في ذلك الدول التي تستضيف مراكز إنسانية.

تبع ذلك كلمة ألقاها راشد الحميري المدير التنفيذي للعمليات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أعقبها نقاش تفاعلي، أدارَه الإعلامي مصطفى الرواي، وشارك فيه كل من بيرانجير بويل، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وستيفن أندرسون، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في الإمارات، وممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وبدر عباس، النائب الأول للرئيس التنفيذي في طيران الإمارات للشحن الجوي.