شرطة دبي تُكرم الفرق المتميزة في بسط الأمن

كرّم اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، الفرق الميدانية العاملة في مختلف مناطق الإمارة، تقديراً لجهودهم المخلصة في بسط الأمن والأمان، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، من خلال الحملات الميدانية النوعية، التي استهدفت مختلف الظواهر الأمنية، وساهمت في الحد من معدلات الجريمة.

في كلمته خلال حفل التكريم، رحّب اللواء حارب محمد الشامسي باللواء الدكتور أحمد زعل، مثمناً دعمه الكبير للقطاع الجنائي، واهتمامه الدائم بمتابعة الميدان، وتوفير الإمكانات التي تمكّن فرق العمل من أداء مهامها على أكمل وجه.

وأكد أن هذا التكريم يأتي عرفاناً بجهود الرجال المخلصين، الذين يعملون في الميدان بتفانٍ ومسؤولية عالية، مشيراً إلى أن العمل الميداني يشكل ركيزة أساسية في تحقيق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي، ويجسّد روح الفريق الواحد، التي لطالما تميزت بها المنظومة الأمنية في الإمارة.

وأضاف أن الفرق الميدانية أثبتت كفاءتها العالية في تنفيذ الحملات الأمنية المنظمة، والتي انعكست نتائجها على تعزيز الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع، مؤكداً أن النجاحات المتحققة، هي ثمرة تعاون وتكامل بين مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، في سبيل تحقيق أهداف القيادة.