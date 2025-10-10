«سالك» تحصد جوائز إقليمية ودولية في علاقات المستثمرين

حققت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إنجازاً نوعياً في علاقات المستثمرين على مستوى إمارة دبي ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الناشئة، بفوزها بجوائز مرموقة خلال المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.

وحصلت «سالك» على جائزة المركز الأول بوصفها «أفضل شركة في إمارة دبي في علاقات المستثمرين»، خلال مؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) الذي عقد هذا العام في العاصمة العُمانية مسقط، إلى جانب تمركزها ضمن تصنيفات «أفضل خمسة رؤساء تنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط في مجال علاقات المستثمرين».

و«أفضل خمسة رؤساء ماليين في منطقة الشرق الأوسط في مجالات علاقات المستثمرين»، وفوزها بجائزة «أفضل مسؤول علاقات مستثمرين في دبي»، وذلك بعد تصويت مستقل من مجتمع المستثمرين والمحللين الماليين من جميع أنحاء العالم.

وحصد التقرير السنوي الرقمي لـ«سالك» لعام 2024 تصنيفاً متميزاً ضمن قائمة «أفضل عشرة تقارير سنوية رقمية في منطقة الشرق الأوسط» على مستوى جميع القطاعات، ما يعكس استراتيجية الشركة وكفاءتها في التحول الرقمي.

أما ضمن استطلاع (Extel) لعام 2025 فحصدت «سالك» جائزة «الشركة الأكثر تكريماً» عن فئة «الشركات الكبرى» على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الناشئة.

حيث تسلمت الجائزة خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في لندن، بعد تقييم مهني مستقل شارك فيه أكثر من 2200 متخصص استثماري، وشمل أكثر من 1200 شركة. وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»:

«تجسد هذه الجوائز والتصنيفات المتقدمة ثمرة التزامنا الراسخ ببناء شراكة قائمة على الشفافية والثقة مع مجتمع المستثمرين، عبر تواصل فاعل ومحتوى إفصاح رقمي مبتكر، ومنهجية مؤسسية تركز على تقديم المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب. حريصون على مواصلة ترسيخ هذا النهج، مدفوعين برؤية دبي الطموحة، وبعمل جماعي يعزز قيمة «سالك» لمساهميها وشركائها والمجتمع».

وأعرب عن بالغ تقديره للمستثمرين والمساهمين على ثقتهم المتواصلة ودعمهم المستمر، وعلى مشاركتهم الفاعلة في عمليات التصويت المستقلة التي ارتكزت عليها هذه الجوائز، موضحاً: «نعتبر هذه الثقة ركيزة أساسية لمواصلة تعزيز مكانتنا في مجال علاقات المستثمرين، ودافعاً رئيسياً لمسيرتنا في النمو وترسيخ مبادئ الشفافية».