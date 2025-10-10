«أوقاف دبي» تنفذ 12 مشروعاً تنموياً بـ 115 مليون درهم

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي عن تنفيذ 12 مشروعاً وقفياً وتنموياً، بقيمة إجمالية لتكاليف الإنشاء تبلغ 115 مليون درهم، في مناطق حيوية ومميزة وسط دبي، وذلك انسجاماً مع استراتيجية دبي للوقف الهادفة إلى ترسيخ ريادة الإمارة في تنمية الموارد الوقفية واستدامتها.

وتتضمن المشروعات الجديدة مراكز تجارية وبنايات سكنية وفللاً عصرية ومتاجر ومساجد، تسهم في تنويع الأصول الوقفية، وتعزيز عوائدها، بما يدعم مختلف مصارف الخير والتعليم والصحة والأوقاف الذرية، فضلاً عن دورها في خدمة المجمعات السكنية المجاورة، وتلبية احتياجاتها المجتمعية والخدمية المختلفة.

قلب دبي

وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة المؤسسة لتوسيع محفظة الأوقاف عبر مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية عالية، تنفذ في مواقع استراتيجية في قلب دبي، أبرزها الجميرا والبرشاء والخوانيج وغيرها، وبما يضمن استدامة العوائد وتنمية الأثر المجتمعي.

علي المطوع

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن هذه المشروعات تأتي في إطار الرؤية الوقفية الطموحة، التي أطلقتها دبي لتوظيف الأوقاف في خدمة التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع والارتقاء بجودة الحياة.

مبادرات مجتمعية

وقال المطوع: «نواصل العمل على تطوير أصول وقفية نوعية تحقق عوائد مستدامة، تسهم في تمويل المبادرات المجتمعية الإنسانية والتعليمية والصحية، وترسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للوقف المبتكر والعمل الإنساني المؤسسي».

أحمد ناصر

من جانبه أوضح أحمد حسن ناصر، مدير إدارة المشاريع والعقارات في المؤسسة، أن المشروعات الجارية تنفذ وفق أعلى المعايير الهندسية والتقنية، لتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والأثر الاجتماعي.

وذكر: «إن معظم المشروعات الوقفية، التي يجري تنفيذها حالياً من المنتظر إنجازها خلال العام المقبل، مؤكداً حرص المؤسسة على تصميم مشروعات تواكب تطلعاتها المستقبلية في بناء نموذج وقفي حديث، يسهم في ازدهار دبي، ويعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع».

وتعد هذه المشروعات امتداداً لمسيرة المؤسسة في توسيع قاعدة الأوقاف، وتطوير أصولها الاستثمارية، بما يواكب توجهات حكومة دبي نحو اقتصاد وقفي مستدام، يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية وجودة الحياة للأجيال القادمة.