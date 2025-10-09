"طرق دبي" تنظم مجلس متعاملين لتعريف أهالي الورقاء ومردف بمستجدات مشروع الخط الأزرق لمترو دبي

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجلس متعاملين لتعريف الجمهور من أهالي منطقتي الورقاء ومردف بأحدث مستجدات مسار مشروع (الخط الأزرق لمترو دبي) في مناطقهم السكنية، إلى جانب مبادرات الهيئة لتطوير وتحسين الطرق وانسيابية الحركة المرورية وجهودها المتواصلة في تحقيق رضا السكّان وتسهيل حركة تنقّلهم. ناقشت الجلسة محاور من ضمنها معلومات توضيحية عن مسار مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وأهمية تنفيذ المشروع، والتحويلات المرورية، التي ستنفذ في منطقتي الورقاء ومردف، وترأسها أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، رئيس مجلس المتعاملين، بحضور عبدالمحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة.

وتهدف الهيئة من خلال تنظيم مجالس المتعاملين إلى إطلاع الجمهور على أحدث المشاريع والمبادرات، التي تنفذها لخدمة الجمهور، والاستماع لآراء ومقترحات المتعاملين بشكل متواصل ومستمر، إضافة إلى متابعة التحديات المرتبطة بالتنقّل والازدحام المروري، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024-2030، التي تركّز على تحقيق خمس غايات وأهداف استراتيجية تتعلق بـالتكامل والتنقّل المبتكر، وتحسين إمكانية الوصول، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل، والتوسع في خدمات التنقّل الحالية والمستقبلية، وإسعاد المتعاملين.

وفي بداية الجلسة، رحّب مديرو ومسؤولو الهيئة بالحضور وأطلعوهم على تفاصيل مشروع (الخط الأزرق)، الذي يسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية، وأهداف خطة دبي الحضرية 2040، والبالغ طوله 30 كم ويتضمن 3 محطات تبادلية، و7 محطات فوق مستوى الأرض، و4 محطات تحت مستوى الأرض، ومحطتين مستقبلية.

كما استعرضت الجلسة معلومات مهمة عن المشروع تضمنت شرحاً عن أول معبر للقطار يمر فوق خور دبي، وأكبر محطة نفقية انتقالية بمساحة 44.000 متر مربع، ومحطة انتقالية للربط مع شبكة المترو الحالية على الخط الأحمر (منطقة الراشدية) والخط الأخضر (منطقة الخور)، ومحطة أيقونية. وعبّر الجمهور عن تقديرهم لجهود الهيئة ودورها في تسهيل الحركة المرورية من خلال توفير طريق بديل للحركة المرورية من شارع سيتي سنتر مردف إلى المواقف، مع توفير حركة دوران للخلف للسكان مقابل مجمّع (غروب مردف).

وأشاد الحضور بعنوان الجلسة، التي وضحت للجمهور رؤية الهيئة المستقبلية للتنقّل وأهمية تحقيق التكامل بين المواصلات، إلى جانب إتاحة الفرصة للجميع للتحدُّث وتحديد المواضيع، التي تحتاج إلى حلول مرورية، وأضاف الأهالي أن جهود الهيئة كبيرة في توفير الحلول السريعة في مواقع مشاريع (الخط الأزرق)، والمتمثّلة بتنفيذ تحويلة مرورية من شارع (5) إلى شارع (8) بالاتجاه إلى سيتي سنتر مردف وبالعكس من شارع (8) إلى شارع (5) باتجاه شارع الجزائر.