8 حدائق في دبي مراكز معتمدة لذوي التوحد

حققت بلدية دبي إنجازاً رائداً جديداً بحصول 8 من حدائقها ووجهاتها السياحية والترفيهية على اعتماد رسمي بوصفها «مراكز معتمدة لذوي التوحد» من جهة عالمية مرموقة، وهي المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، الذي يعدّ الجهة المعنية بوضع المعايير للتدريب والاعتماد في مجالات التوحد والتنوع العصبي وسهولة الوصول على المستوى العالمي.

وشمل الاعتماد كلاً من: برواز دبي، مدينة الطفل، الحديقة القرآنية، حديقة شاطئ الممزر، حديقة مشرف الوطنية، حديقة الخور، حديقة زعبيل وحديقة الصفا.

جاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال مشاركة بلدية دبي في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025»، الذي انعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 6 و8 أكتوبر الجاري.

وفي مواكبة لمستهدفات «عام المجتمع»، لا سيما على صعيد تحمل مسؤولية الإسهام في بناء مستقبل مستدام ومجتمع قوي، ودعماً لغايات أجندة دبي الاجتماعية 33 فيما يتعلق بتحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، يجسد الإنجاز التزام بلدية دبي بتوفير مرافق عامة متكاملة وشاملة ترحب بالجميع، وفق معايير تيسير الوصول والشمولية، بما يضمن للزوار من ذوي التوحد والحساسية الحسية ولأسرهم تجربة ترفيهية آمنة وأكثر ترحيباً ودعماً، وترسخ مكانة دبي وجهة مفضلة للعائلات من حول العالم.

وقد حققت بلدية دبي هذا الإنجاز بعد سلسلة من الإجراءات الدقيقة لاعتماد وجهاتها، شملت تدريباً شاملاً للموظفين على التوعية باضطراب طيف التوحد، وإجراء تقييمات ميدانية للمرافق؛ ما أظهر كفاءة عالية في دعم الزوار من ذوي التوحد والحساسية الحسية، فيما التزمت المرافق التابعة لبلدية دبي بالمعايير الدولية الصارمة الخاصة بالسلامة وسهولة الوصول وتعزيز تجربة الزائر.

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «مع حصول حدائقنا ووجهاتنا الترفيهية على هذا الاعتماد العالمي نواصل وضع معايير جديدة تسهم في تحسين تجربة زوار الحدائق العامة بصفة عامة، مع اهتمام خاص بأسر الأطفال من ذوي التوحد وجعل الزيارة أكثر سهولة ووصولاً وبمثابة رحلة ترفيهية ممتعة، هدفنا هو توفير مساحات وحدائق عامة ومرافق ترفيهية جاذبة وآمنة وشاملة».

وتضم حدائق دبي ووجهاتها الترفيهية أكثر من 220 حديقة ومرفقاً في مختلف أنحاء الإمارة، وقد استقطبت أكثر من 31 مليون زائر من داخل وخارج الدولة خلال العام 2024، منهم أكثر من 29 ألف زائر من أصحاب الهمم.

