«دبي الخيرية» و«الإمارات لمتلازمة داون» تتعاونان لتمكين أصحاب الهمم

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن توقع اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود، وبناء إطار عمل مشترك، يعزز تبادل الخبرات والموارد بين الطرفين، ويدعم تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، تصب في مصلحة ذوي متلازمة داون وأصحاب الهمم بشكل عام، لا سيما في التعليم والتأهيل والدمج المجتمعي.

وقع الاتفاقية مصطفى كرم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، والدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وقال مصطفى كرم: إن هذه الشراكة تأتي تجسيداً لالتزام الجمعية الراسخ بدعم أصحاب الهمم داخل وخارج الدولة، وتماشياً مع رؤيتها الإنسانية والمجتمعية، التي تهدف لتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

وعبرت الدكتورة منال جعرور عن عميق شكرها وتقديرها لجمعية دبي الخيرية ودورها المجتمعي والإنساني.