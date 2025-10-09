بتوجيهات محمد بن راشد«جيتكس جلوبال» ينتقل إلى «مدينة إكسبو» في ديسمبر 2026

حمدان بن محمد: دبي ستبقى مدينة المستقبل وبوابة التقنية ومفتاحها
لإحداث نقلة نوعية في مشهد الفعاليات التكنولوجية مع انطلاق نسخته الجديدة لعام 2026، في مقره الجديد في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2026، في أضخم تظاهرة تكنولوجية في العالم، ليقدم تجربة جديدة، تجمع بين الابتكار والاستكشاف والوجهات العالمية.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «تستقبل دبي خلال الأسبوع القادم أكبر حدث تكنولوجي في العالم.. عمره 45 سنة.. فعالياته تمتد عبر 14 مدينة.. ويستقبل 6800 شركة من 180 دولة.
ستبقى دبي مدينة المستقبل.. وبوابة التقنية عبر هذا الحدث وغيره.. ولترسيخ موقعها وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بنقل هذا الحدث العالمي لمدينة إكسبو بداية من العام القادم مع معرض نورث ستار لدعم الشركات الناشئة.. وتغيير موعده لينطلق في 7 ديسمبر وحتى 11 ديسمبر 2026..
وإطلاق ورش عمل وفعاليات تقنية وتجمعات تكنولوجية في جميع مناطق دبي ليكون الحدث مهرجاناً للتقنية والتكنولوجيا تعيشه المدينة بكافة مناطقها. ولتبقى دبي بوابة التقنية ومفتاحها ومستقبلها».
«تِك-كايشن»
فبعد خمسة وأربعين عاماً أسهم خلالها الحدث الكبير في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات على خريطة الريادة التكنولوجية على مستوى العالم، يشكل انتقال تنظيم معرض «جيتكس» إلى شهر ديسمبر من كل عام خطوة استراتيجية نوعية، تعيد تموضعه في قلب الموسم السياحي الأكثر حيوية في دبي، بما يتيح لرواد التكنولوجيا العالميين والمستثمرين المشاركين فرصة استكشاف أسلوب الحياة الفريد.
والمشهد الثقافي الغني للمدينة، في أجواء تحفز على إقامات أطول وتجارب أكثر عمقاً وتنوعاً، تأكيداً على التكامل الفريد بين مكانة دبي عاصمة للابتكار وموقعها الوجهة الأرقى والأكثر تفضيلاً للفعاليات العالمية، مع اختيار دبي الوجهة الأولى عالمياً ضمن جوائز تريب أدفايزر – الأفضل بين الأفضل لعام 2024.
توافق استراتيجي مع أجندة D33
ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ موقع دبي، ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033، إذ يكرس «جيتكس تِك-كايشن» هذا التوجه من خلال دمج الابتكار التكنولوجي بأسلوب الحياة العصري، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.
وتبرز أجندة دبي الاقتصادية D33 جاذبية دبي باعتبارها وجهة مثالية لقادة التكنولوجيا والمستثمرين والمهنيين الرقميين، بما توفره من بيئة ملهمة تدعمها بنية تحتية متطورة، ومعايير عالمية في مجالات الأعمال والثقافة وأسلوب الحياة، في واحدة من أكثر مدن العالم أماناً واستعداداً للمستقبل.
«جيتكس 5.0»
وتجسد هذه التوسعة انطلاقة جديدة تعيد صياغة دور جيتكس، ليغدو منصة مستقبلية رائدة، تتماشى مع المرحلة المقبلة من النمو التكنولوجي العالمي، وتعكس الطموحات المتصاعدة لاقتصادات الذكاء الاصطناعي حول العالم.
ومن 8 إلى 11 ديسمبر 2026 يستعرض المعرض أحدث الابتكارات المتقدمة في قطاعات الذكاء الاصطناعي 5.0، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية، وصولاً إلى علوم الحياة والتصنيع المتقدم، بهدف تحفيز التعاون بين القطاعات الحيوية المستقبلية.
كما يشهد الحدث مع انعقاده العام المقبل في مدينة إكسبو دبي عودة كل من «جيتكس جلوبال» و«إكسباند نورث ستار» معاً في موقع واحد، ليشكلا منصة موحدة ومتكاملة، تعزز النطاق الكامل لمنظومة الابتكار العالمية، بدءاً من عمالقة التكنولوجيا وصناع السياسات، مروراً بالشركات الناشئة والمستثمرين، ووصولاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الرؤى المستقبلية.
ويعزز هذا الدمج مكانة دبي محوراً عالمياً مؤثراً وأهم نقطة التقاء للأفكار ورؤوس الأموال وفرص التوسع. ويشكل «جيتكس 5.0» و«تِك-كايشن» علامة فارقة، إذ يقدمان منصة عالمية برؤية مبتكرة، تلتقي فيها تكنولوجيات المستقبل مع مدينة صممت لتلهم وتربط وتسرع الخطوة التالية نحو المستقبل.
وبصفته العلامة التجارية لأكبر فعالية تكنولوجية في العالم يمتد «جيتكس» اليوم إلى 14 مدينة حول العالم، ليدعم حوارات، ترسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية عالمياً.