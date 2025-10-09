بتوجيهات محمد بن راشد«جيتكس جلوبال» ينتقل إلى «مدينة إكسبو» في ديسمبر 2026

حمدان بن محمد: دبي ستبقى مدينة المستقبل وبوابة التقنية ومفتاحها

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يستعد «جيتكس جلوبال»، أكبر حدث تكنولوجي بالعالم في مجالي التقنية والذكاء الاصطناعي.

لإحداث نقلة نوعية في مشهد الفعاليات التكنولوجية مع انطلاق نسخته الجديدة لعام 2026، في مقره الجديد في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2026، في أضخم تظاهرة تكنولوجية في العالم، ليقدم تجربة جديدة، تجمع بين الابتكار والاستكشاف والوجهات العالمية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «تستقبل دبي خلال الأسبوع القادم أكبر حدث تكنولوجي في العالم.. عمره 45 سنة.. فعالياته تمتد عبر 14 مدينة.. ويستقبل 6800 شركة من 180 دولة.

ستبقى دبي مدينة المستقبل.. وبوابة التقنية عبر هذا الحدث وغيره.. ولترسيخ موقعها وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بنقل هذا الحدث العالمي لمدينة إكسبو بداية من العام القادم مع معرض نورث ستار لدعم الشركات الناشئة.. وتغيير موعده لينطلق في 7 ديسمبر وحتى 11 ديسمبر 2026..

وإطلاق ورش عمل وفعاليات تقنية وتجمعات تكنولوجية في جميع مناطق دبي ليكون الحدث مهرجاناً للتقنية والتكنولوجيا تعيشه المدينة بكافة مناطقها. ولتبقى دبي بوابة التقنية ومفتاحها ومستقبلها».

«تِك-كايشن»

وفي السياق ذاته، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق أول وأضخم تجربة «تِك-كايشن» عالمية، لترسي معياراً جديداً، يجمع بين التكنولوجيا وأسلوب الحياة عبر فعاليات وأنشطة متنوعة، تعم أرجاء دبي اعتباراً من نسخة عام 2026، بمفهوم لا يقتصر فيه «جيتكس تِك-كايشن» على قاعات العرض فحسب، بل يمتد ليشمل مدينة دبي بأكملها، محولاً إياها إلى منصة حية متكاملة، تجمع بين الأعمال والتكنولوجيا وأسلوب الحياة العصري.

فبعد خمسة وأربعين عاماً أسهم خلالها الحدث الكبير في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات على خريطة الريادة التكنولوجية على مستوى العالم، يشكل انتقال تنظيم معرض «جيتكس» إلى شهر ديسمبر من كل عام خطوة استراتيجية نوعية، تعيد تموضعه في قلب الموسم السياحي الأكثر حيوية في دبي، بما يتيح لرواد التكنولوجيا العالميين والمستثمرين المشاركين فرصة استكشاف أسلوب الحياة الفريد.

والمشهد الثقافي الغني للمدينة، في أجواء تحفز على إقامات أطول وتجارب أكثر عمقاً وتنوعاً، تأكيداً على التكامل الفريد بين مكانة دبي عاصمة للابتكار وموقعها الوجهة الأرقى والأكثر تفضيلاً للفعاليات العالمية، مع اختيار دبي الوجهة الأولى عالمياً ضمن جوائز تريب أدفايزر – الأفضل بين الأفضل لعام 2024.

توافق استراتيجي مع أجندة D33

ويتعاون «جيتكس» بشكل وثيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى جانب نخبة من أبرز الجهات والمؤسسات الرائدة في قطاعات الرياضة والصحة والضيافة والسياحة البيئية وأسلوب الحياة، لتصميم برامج إقامة وتجارب استثنائية ترسخ مكانة دبي وجهة عالمية متكاملة.

ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ موقع دبي، ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033، إذ يكرس «جيتكس تِك-كايشن» هذا التوجه من خلال دمج الابتكار التكنولوجي بأسلوب الحياة العصري، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.

وتبرز أجندة دبي الاقتصادية D33 جاذبية دبي باعتبارها وجهة مثالية لقادة التكنولوجيا والمستثمرين والمهنيين الرقميين، بما توفره من بيئة ملهمة تدعمها بنية تحتية متطورة، ومعايير عالمية في مجالات الأعمال والثقافة وأسلوب الحياة، في واحدة من أكثر مدن العالم أماناً واستعداداً للمستقبل.

وبفضل البنية التحتية عالمية المستوى التي تجعل من دبي نموذجاً متميزاً لأسلوب الحياة العصري، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مدينة رائدة في تعزيز التنافسية العالمية، وبناء اقتصاد معرفي متقدم، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات والمواهب الدولية.

وقد انعكست هذه الريادة في الأداء الاقتصادي المتميز للمدينة، حيث تصدّرت دبي في سبتمبر 2025 المرتبة الأولى عالمي في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة (FDI Greenfield)، مسجلة تدفقات بلغت نحو 11 مليار دولار أمريكي، خلال النصف الأول من 2025، وذلك وفق لتقرير «Monitor FDI Dubai».

كما عززت دبي مكانتها وجهة مفضلة للمواهب الرقمية العالمية، بحصولها على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «VisaGuide Digital Nomad Visa Index»، والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر «Savills Executive Nomad Index».

ومن خلال استقطاب المواهب العالمية المتنقلة يسهم «جيتكس تِك-كايشن» في ترسيخ مكانة دبي مدينة تلهم الإبداع، وتحتضن الأفكار الخلاقة، وتشكل منصة للنمو والابتكار في مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

«جيتكس 5.0»

وتمثل نسخة عام 2026 محطة تاريخية في مسيرة جيتكس نحو إطلاق حركات تكنولوجية جديدة على مستوى العالم، تحت شعار «جيتكس 5.0»، مع انتقال الحدث إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، الذي يشهد توسعة كبرى بقيمة تزيد على 2.7 مليار دولار أمريكي، ليصبح أكبر مركز مغلق مخصص للفعاليات في المنطقة.

وتجسد هذه التوسعة انطلاقة جديدة تعيد صياغة دور جيتكس، ليغدو منصة مستقبلية رائدة، تتماشى مع المرحلة المقبلة من النمو التكنولوجي العالمي، وتعكس الطموحات المتصاعدة لاقتصادات الذكاء الاصطناعي حول العالم.

ويفتتح المعرض فعالياته في 7 ديسمبر 2026 مع قمة «جيتكس سكيل» الجديدة، التي تجمع قادة عالميين في يوم مخصص للحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول الاتجاهات الحاسمة، والفرص الواعدة، والأطر التنظيمية والسياسات، التي ترسم ملامح اقتصادات الذكاء الاصطناعي العالمية.

ومن 8 إلى 11 ديسمبر 2026 يستعرض المعرض أحدث الابتكارات المتقدمة في قطاعات الذكاء الاصطناعي 5.0، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية، وصولاً إلى علوم الحياة والتصنيع المتقدم، بهدف تحفيز التعاون بين القطاعات الحيوية المستقبلية.

كما يشهد الحدث مع انعقاده العام المقبل في مدينة إكسبو دبي عودة كل من «جيتكس جلوبال» و«إكسباند نورث ستار» معاً في موقع واحد، ليشكلا منصة موحدة ومتكاملة، تعزز النطاق الكامل لمنظومة الابتكار العالمية، بدءاً من عمالقة التكنولوجيا وصناع السياسات، مروراً بالشركات الناشئة والمستثمرين، ووصولاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الرؤى المستقبلية.

ويعزز هذا الدمج مكانة دبي محوراً عالمياً مؤثراً وأهم نقطة التقاء للأفكار ورؤوس الأموال وفرص التوسع. ويشكل «جيتكس 5.0» و«تِك-كايشن» علامة فارقة، إذ يقدمان منصة عالمية برؤية مبتكرة، تلتقي فيها تكنولوجيات المستقبل مع مدينة صممت لتلهم وتربط وتسرع الخطوة التالية نحو المستقبل.

ويحتفل معرض «جيتكس جلوبال» هذا العام بنسخته الـ 45 في مركز دبي التجاري العالمي، ويقام في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025 بمشاركة أكثر من 6800 عارض، من بينهم 2000 شركة ناشئة من 180 دولة، إلى جانب 1200 مستثمر، يديرون أصولاً تفوق 1.1 تريليون دولار، إضافة إلى أكثر من 40 شركة «يونيكورن».

وبصفته العلامة التجارية لأكبر فعالية تكنولوجية في العالم يمتد «جيتكس» اليوم إلى 14 مدينة حول العالم، ليدعم حوارات، ترسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية عالمياً.

