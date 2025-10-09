«كهرباء دبي»: توظيف أحدث التقنيات لدعم تطوير العمل الحكومي

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الـ45 من معرض «جيتكس جلوبال» 2025، التي ستقام من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض الهيئة جهودها لتوظيف الابتكار وأحدث التقنيات لتوفير خدمات ومبادرات رقمية تدعم تطوير العمل الحكومي وتعزز سعادة المعنيين.

وتحتضن منصة الهيئة أيضاً مشاريع وحلول «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، والتي أصبحت الهيئة بموجبها أول مؤسسة خدماتية رقمية على مستوى العالم؛ ومشاريع الشركات التابعة لها التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، وشركة إنفرا إكس، وشركة ديجيتال إكس. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة:

«ندعم جهود إمارة دبي لمد جسور جديدة للتعاون النوعي الهادف إلى الارتقاء بقوة الابتكار، وتمهيد الطريق نحو مستقبل رقمي مستدام ومزدهر وآمن.

ونستعرض خلال «جيتكس جلوبال» سنوياً دورنا المحوري في تعزيز إنجازات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والجاهزية الرقمية، ومساعينا لترسيخ مكانة الدولة الريادية في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بتصفير البيروقراطية الحكومية، وتطوير حلول استباقية تسهل حياة الناس».

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تستعرض خلال مشاركتها في «جيتكس» هذا العام أكثر من 30 مشروعاً ومبادرة مبتكرة، ترتكز على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات السعادة لهم.

وسيحظى زوار منصة الهيئة بجوائز فورية من خلال المشاركة في الأنشطة التفاعلية المقامة في المنصة، وتتيح الهيئة كذلك لمتعامليها ممن استخدموا خدماتها الرقمية في الفترة من 1 أغسطس ولغاية 30 سبتمبر، الدخول في «مسابقة معرض جيتكس» السنوية للفوز بجوائز قيّمة.