شهادة المواصفة العالمية لـ «طرق دبي» عن تجربة ركاب مترو وترام دبي

حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة كيوليس إم إتش آي (المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي) على شهادة المواصفة العالمية في تجربة ركاب مترو وترام دبي «ICSX 2029»، التي يقدمها المعهد الدولي لتجربة المتعاملين، بعد زيارة فريق متخصص من المعهد البريطاني للمعايير لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، ولمحطات مترو وترام دبي ومنحها تصنيفاً بدرجة 100%، التي تعد الأعلى في تاريخ هذه المواصفة.

وقال حسن المطوع، مدير إدارة التشغيل بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات ن هذه الشهادة تمنح للشركات والمؤسسات عن أدائها اللافت في تجربة المتعاملين وتعزيزها، فإنها تبرز الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة القطارات في إسعاد المتعاملين المتمثلين بركاب مترو وترام دبي».

وأوضح المطوع أن نطاق عمل التقييم الميداني الذي أجراه المعهد البريطاني للمعايير قد شمل محاور، نالت عليها مؤسسة القطارات تقديراً بنسبة 100%، وهذه المحاور هي، السياسات التي شملت: الغاية الاستراتيجية وميثاق خدمة وإسعاد المتعاملين ومعايير تقديم الخدمات المتميزة، ومراكز تقديم الخدمة التي شملت:

تقييم العمل وبيئة المتعاملين والمحطات ومركز الاتصال وجهاز الرد الآلي، والخدمات: الخدمات الموثوقة ومشاركة الشريك الاستراتيجي وتطوير الخدمات وتحسينها، والإجراءات وخرائط رحلة المتعاملين ومناطق التحسين: تطوير وتقييم الإجراءات وتجارب المتعاملين ولحظات السعادة القيمة، والموظفون: التواصل الداخلي والاحتفاظ بسجلات أداء الموظفين وتطوير مهارات الموظفين، وقياس الأداء.

وقال فيكاس سردانا، المدير العام بالإنابة لشركة كيوليس إم إتش آي، إن شهادة المعيار الدولي لتجربة المتعاملين (ICSX 2019) والعلامة الكاملة بنسبة 100% هي تأكيد قوي على التزامنا بتقديم خدمة عالمية المستوى يومياً عبر شبكتي مترو دبي وترام دبي.