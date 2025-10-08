«أوقاف دبي» تقدم خصومات إيجارية لأصحاب الهمم في مبانيها

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، عن تطبيق خصومات إيجارية بنسبة 10 % لسكان مبانيها من أصحاب الهمم وكبار المواطنين حاملي بطاقتي سند وذخر، بالإضافة إلى منحهم شهراً مجانياً مضافاً لعقد الإيجار الخاص بالسنة التعاقدية الأولى.

وأكد عمران الشاعر، رئيس قسم إدارة العقارات في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة في تعزيز التكافل المجتمعي.

وفي إطار أهدافها الرامية إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن دعم أصحاب الهمم وكبار المواطنين بخصومات إيجارية يترجم قيم العطاء والإنسانية التي تأسست عليها دبي.