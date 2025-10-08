نيابة دبي والقنصلية الأردنية تبحثان التعاون القضائي والقانوني

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، عمر شفيق أحمد العتوم، قنصل عام المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة والقنصلية الأردنية في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة أوضاع الرعايا وآخر المستجدات، وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، ومصطفى الشاهين، مدير مكتب النائب العام.