لطيفة بنت محمد: «آيكوم 2025» في دبي يعزز دور المتاحف في حوار الشعوب

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن «آيكوم 2025» المؤتمر العام الـ27 للمجلس الدولي للمتاحف، الذي سيُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمثل أكبر تجمع عالمي لخبراء المتاحف لأوّل مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

موضحةً أن الحدث يجمع نخبة من الخبراء العالميين لاستشراف مستقبل المتاحف، والتركيز على دورها كمساحات تعيد تشكيل الوعي، وتجسد هويتنا الثقافية، وتمد جسور الحوار بين الشعوب والأجيال وتساهم في بناء مستقبل ثقافي أكثر شمولاً وإنسانية.

جاء ذلك في تدوينة لسموها عبر حسابها في منصة «إكس»، حيث قالت: «تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستقبل دبي بعد أسابيع قليلة «آيكوم 2025» المؤتمر العام الـ27 للمجلس الدولي للمتاحف، أكبر تجمع عالمي لخبراء المتاحف، لأوّل مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تحت شعار: «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير»».

وأضافت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد: «يجمع الحدث نخبة من الخبراء العالميين لاستشراف مستقبل المتاحف، والتركيز على دورها كمساحات تعيد تشكيل الوعي، وتجسد هويتنا الثقافية، وتمد جسور الحوار بين الشعوب والأجيال وتساهم في بناء مستقبل ثقافي أكثر شمولاً وإنسانية».

جدير بالذكر أن «آيكوم 2025» المؤتمر العام الـ27 للمجلس الدولي للمتاحف، يُقام في دبي، خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر 2025، بمشاركة آلاف المتخصصين المعنيين بمجال المتاحف، وخبراء العمل الثقافي، وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة موضوع المؤتمر «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير».

وسيتضمن برنامجه العلمي سلسلة من الجلسات وورش العمل التفاعلية، التي ستتناول محاور المؤتمر الثلاثة المتمثلة في: قوة الشباب، والتقنيات الحديثة، والتراث الثقافي غير المادي.