شرطة دبي تنظم جلسة حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل المرور

شهد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، فعاليات الجلسة الحوارية التي نظمتها الإدارة العامة للمرور تحت عنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبل المرور»، وذلك في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز الابتكار، واستشراف الحلول المستقبلية في مجال السلامة المرورية، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع.

حضر الجلسة العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار الضباط.

وأكد اللواء سيف المزروعي، في كلمته أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم ركيزة أساسية في تطوير مختلف القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع المرور، مشيراً إلى أنه يفتح آفاقاً واسعة لتبني أنظمة ذكية قادرة على إدارة الحركة المرورية بكفاءة عالية، والحد من الحوادث، وتحقيق انسيابية أكبر في الطرق، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

وأوضح اللواء سيف المزروعي أن هذه الجلسة الحوارية تأتي امتداداً لجهود شرطة دبي في استشراف المستقبل، وتعزيز العمل التكاملي مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ومبادرة «دبي الذكية».

الفكر الاستشرافي

وأكد العميد الدكتور حمدان الغسيه أن الجلسة الحوارية تعتبر ترجمة حقيقية لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي، في نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي والفكر الاستشرافي بهدف توليد أفكار استشرافية وإبداعية لتطوير العمل الأمني في شرطة دبي، مضيفاً: إن مركز استشراف المستقبل حريص على عقد مثل هذه الجلسات مع مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة بهدف الخروج بأفكار جديدة ومبتكرة لدعم وتطوير منظومة العمل الشرطي بما يتناسب مع التوجهات الحكومية.

محاور الجلسة

وحول الجلسة الحوارية، أكد العميد عصام العور، أن الهدف من تنظيمها يتمثل في طرح أفكار ومبادرات من شأنها التطوير الدائم والمستمر في الخطط وآليات العمل المختلفة لسنوات مقبلة، إضافة إلى النظر للمقترحات والأفكار المقدمة من الموظفين في مختلف المجالات لتطوير منظومة العمل الأمني والشرطي.