حمدان بن محمد يلتقي بين لام الرئيس التنفيذي لشركة "كولوسال بيوساينسز" العالمية

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بين لام، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "كولوسال بيوساينسز" العالمية، المتخصّصة في التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

واطّلع سموّه خلال اللقاء على مشاريع الشركة الرائدة في إنقاذ الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والحفاظ على التنوع البيولوجي باستخدام أحدث تطبيقات العلوم والتقنيات الحيوية.

وأكّد سموّه حرص دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع روّاد العلوم والتكنولوجيا حول العالم، مشيراً إلى تطلّع الدولة لترسيخ مكانتها كشريك فاعل في بناء مستقبلٍ مستدامٍ يحافظ على البيئة والحياة الطبيعية للأجيال القادمة.

