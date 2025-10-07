«التزامكم سعادة» تنظم ورشة توعوية حول التشجيع الإيجابي

نظمت مبادرة «التزامكم سعادة» في شرطة دبي، بالتعاون مع شركاء المبادرة، ورشة توعوية في مركز حتا المجتمعي، حول مبادئ التشجيع الإيجابي في الملاعب الرياضية قبل وأثناء وبعد المباريات، وقواعد السلوك في المنشآت الرياضية التي يُنظمها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، مسؤول مبادرة «التزامكم سعادة»، خلال الورشة على جهود المبادرة المستمرة في تعزيز التواصل مع الجمهور الرياضي ونشر الوعي بالتزاماتهم القانونية والسلوكية.

وأكد الكتبي أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بحركة أفراد الجمهور أثناء الدخول والخروج من الملاعب والالتزام بإجراءات السلامة والأمان والتشجيع بروح رياضية تعكس المكانة الراقية والحضارية للفعاليات الرياضية التي تنظم على مستوى الدولة وعلى مستوى إمارة دبي.

وبين أن شرطة دبي تسعى من خلال مبادرة «التزامكم سعادة»، إلى بناء بيئة رياضية آمنة ومُحفزة، ترتكز على النقد البناء والالتزام الأخلاقي، وتُسهم في إسعاد الجماهير وتوحيد الصفوف خلف الروح الرياضية، وإشراك مختلف فئات المجتمع الرياضي، من مشجعين ولاعبين وإداريين، في حوار بنّاء يرسّخ قيم الاحترام والتسامح، ويعزز من مكانة الرياضة كوسيلة للتقارب والتلاحم.

وأضاف أن المبادرة تسعى إلى تعزيز التواصل الإيجابي مع الجمهور الرياضي وترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي في الملاعب ونشر الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضمان سلامة ملاعبنا الرياضية من خلال رفع مستوى الوعي القانوني والسلوكي.