"طرق دبي" تحصل على الملكية الفكرية فئة "سبعة نجوم" للهندسة المرورية

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على الملكية الفكرية عن برنامجها "Dubai Traffix" في مجال الهندسة المرورية من المنظمة العالمية Global Benchmarking Network، وذلك بعد اعتماده وتصنيفه ضمن فئة "سبعة نجوم"، كإحدى أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في هذا المجال. ويرسخ هذا الإنجاز مكانة دبي العالمية ضمن أفضل الممارسات والتجارب الهندسية على مستوى العالم، ويضيف إلى رصيد الهيئة إنجازاً جديداً يؤكد قدرتها على تصدير تجاربها الناجحة لكل مدن العالم.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: "يُعد برنامج (Dubai Traffix) قفزة نوعية في الأنظمة الحكومية الحديثة بمجال الهندسة المرورية، ودعماً محورياً لأنظمة البنية التحتية والاقتصاد والمخططات الكبرى للمدن العصرية. حيث ساهم البرنامج في اعتماد أكثر من 4 آلاف دراسة للتأثيرات المرورية للمشاريع التطويرية، وتوقيع 180 اتفاقية بين الهيئة وكبرى الجهات التطويرية للتعاون المشترك في تنفيذ الحلول المرورية والبنية التحتية للطرق والمواصلات العامة".

وأستطرد البنا، قائلاً: "تمثل منصة (Dubai Traffix) منظومة رقمية متكاملة تُعتمَد من خلالها جميع الإجراءات، ابتداء من تقدير استعمالات الأراضي والحركة المرورية مروراً بالمراجعات المرتبطة بجهات عدة، وحتى إصدار الموافقات النهائية بالتكامل مع الأنظمة الداخلية في هيئة الطرق والمواصلات أو الأنظمة الخارجية في بلدية دبي مثل نظام تصاريح المباني، إضافة إلى تعزيز الترابط والتكامل بين استخدامات الأراضي للمشاريع التطويرية والخطط الاستراتيجية لمشاريع الطرق والنقل لمواكبة النمو والتطوّر العمراني المستمر، والتنبؤ بشكل مسبق بالأحجام المرورية، ووضع الخطط المناسبة لاستيعابها والحفاظ على تنافسية إمارة دبي في المؤشرات العالمية لزمن التنقل وجودة الطرق والبنية التحتية".

وأوضح البنا أن "Dubai Traffix” يأتي كثمرة لجهود مكثفة استمرت خلال الأعوام الماضية لدراسة التأثيرات المرورية في إمارة دبي وهو ما نتج عنها هذا النظام الذي يعد واحداً من أفضل البرامج الهندسية الرقمية المتكاملة لدراسة التأثيرات المرورية في المدن العصرية. حيث يُعد منصة إلكترونية موحدة تسهّل الإجراءات، وتعزز كفاءة التخطيط الحضري، وتدعم تخطيط الطرق وشبكات المواصلات العامة في الإمارة.

كما أشار البنا إلى أن عملية تطوير وتحديث البرنامج مستمرة في المنصة منذ إطلاقها رسمياً في العام 2017، وقد تم تسجيله كملكية فكرية لهيئة الطرق والمواصلات لدى وزارة الاقتصاد في الدولة في بداية العام الماضي 2024، وفي مارس من العام الجاري 2025 أعلنت لجنة التحكيم الدولية في المنظمة العالمية Global Benchmarking Network نتائج تقييمها للبرنامج، الذي حصل على أعلى المعدلات في الابتكار والأداء والكفاءة، وبناء على ذلك تم تصنيفه ضمن فئة السبع نجوم، والتي تُعد الفئة الأعلى على مستوى العالم.

وأكد البنا سعي الهيئة المستمر إلى تطوير وتحديث كل أنظمتها وبرامجها الهندسية على المستوى الذي يؤهلها للمنافسة والريادة العالمية ضمن رؤية الهيئة "الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام"، مشيراً إلى أن البرنامج يعتبر أحد ثمار القيم المؤسسية للهيئة التي تعتمد على الفكر الابتكاري والعمل الجماعي والسعي الدائم إلى تحقيق المراكز الأولى في كل المجالات.