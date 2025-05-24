«مكتب دبي للأفلام» يطلق «منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية»

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، شهدت «قمة الإعلام العربي»، أمس، إطلاق مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام مبادرة جديدة هدفها تهيئة المجال أمام نمو قطاعات إعلامية ذات فرص نمو واعدة، وهي «منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية» كمبادرة جديدة تأتي في إطار استراتيجية التطوير التي يتبناها المجلس تأكيداً لمكانة دبي كمركز رئيس للإبداع والابتكار وصناعة المستقبل.

وفي هذه المناسبة، قالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة المنظمة لقمة الإعلام العربي: «يمثل إطلاق منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية إضافة مهمة تعكس التزامنا بالإسهام في دعم نمو وازدهار جميع جوانب الصناعات الترفيهية لاسيما المستقبلية منها.

فصناعة الأفلام وصناعة الألعاب الإلكترونية من أسرع القطاعات نمواً في عالم الإعلام اليوم، بما لهما من قيمة ومردود اقتصادي كبير، في حين يوفر كل منهما فرصاً جديدة للمواهب الإبداعية في العالم العربي».

وأضافت: «مع استمرار نمو هاتين الصناعتين، بات من الضروري أن نوفر منصة لمناقشة مستقبلها، ومشاركة أفضل الممارسات، وتسليط الضوء على الابتكارات الناشئة في منطقتنا مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وأثرها في إيجاد سردية قادرة على الوصول إلى الناس.

كذلك من المهم إبراز دور المرأة في هذين المجالين، وما يمكن استحداثه من نماذج أعمال جديدة في مجال الترفيه، في الوقت الذي تتمتع دبي، ببنيتها التحتية عالمية المستوى، ومنظومتها الاستثمارية، وطاقتها الإبداعية، بمكانة مثالية لقيادة هذا الحوار ودفع عجلة نمو هذه القطاعات، كجزء من رؤيتنا الأوسع نطاقاً لنكون مركزاً عالمياً للإعلام وإنشاء المحتوى».

من جهتها، قالت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام: «يعكس إطلاق المنتدى خطوة استراتيجية في مساعينا الرامية لتطوير قطاع الإعلام. فالأفلام والألعاب الإلكترونية تبرز كركائز أساسية لها تأثير بعيد المدى على المستوى الاقتصادي لاسيما على صعيد خلق فرص العمل، وتنمية المواهب، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة».

وأضافت: «يسرنا في مجلس دبي للإعلام أن نطلق هذه المبادرة التي سيتولى تنظيمها «مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية»، وسيقوم بالإشراف على هذا المنتدى، الذي يجمع نخبة من المواهب ورواد الصناعة والخبراء الدوليين لتحفيز التعاون ودفع عجلة الابتكار.

ونحن على ثقة أن هذه المنصة الجديدة ستتيح مساحة رحبة لحوارات ملهمة حول بناء كوادر محلية واعدة، ومتطلبات تعزيز قدرات الإنتاج، والاستفادة من تنامي تقنيات الألعاب. ويتماشى المنتدى مع هدفنا المتمثل في تشكيل بيئة إعلامية تُسرّع النمو المستدام.

وتجذب الاستثمارات، وتثري المشهد الإبداعي». وقال هشام العلماء، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء في مجلس دبي للإعلام: سيحظى المنتدى، الذي ينظمه «مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية».

وفي أول انعقاد له بمشاركة نوعية تضم مجموعة من أبرز المؤسسات العالمية وأهم الخبراء وصناع القرار في مجال السينما والأفلام والألعاب الإلكترونية، وتشمل:

الصندوق العربي للثقافة والفنون، وأمازون، وNETFLIX، وOLSBERG. SPI، وشركةBC Productions، وشركة سكوير إنكس وغيرها من الجهات الرائدة في هذا المجال.

وستمتد فعاليات «منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية» على مدار الأيام الثلاثة لقمة الإعلام العربي، حيث سيتم خلال اليوم تنظيم جلسة بعنوان «مستقبل الألعاب الإلكترونية: من الهواية إلى الصناعة»، تستضيف كلاً من: محمد البسيمي، مؤسس شبكة ترو جيمينغ.

وعبدالله بن باز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باز ستيشن»، ومنى الفلاسي، مدير إدارة استراتيجية الرياضة الإلكترونية، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويدير الحوار في الجلسة الإعلامي وصانع المحتوى، جاسم الشحيمي.

كما سيتخلل المنتدى جلسة تعقد بالتعاون مع مجلس دبي للإعلام وتركز على استعراض أهم المؤثرات التي ستسهم في تشكيل ملامح مستقبل قطاع الإعلام، بمشاركة عدد من الخبراء ومطوري التكنولوجيا الإعلامية وصناع القرار في المؤسسات الإعلامية.

كذلك سيشمل أول أيام المنتدى جلسة تناقش موضوع «المرأة في الدراما والسينما» بالتعاون مع الصندوق العربي للثقافة والفنون، وNETFLIX، ومكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية. وتتضمن أجندة النسخة الأولى من المنتدى جلسة بعنوان «تشكيل الإعلام ورواية القصص.

ويحل عليها ضيفاً د. بارباروس سيتماسي، المؤسس والشريك الإداري لشركة BC Productions، وتحاوره الإعلامية في قناة الشرق، ميراشا غازي. كما ينظّم المنتدى في يومه الأول، عرضاً لمجموعة من الأفلام العالمية. وفي إطار ثاني أيام القمة وتزامناً مع «منتدى الإعلام العربي»، تتواصل أعمال منتدى الأفلام والألعاب.

والذي يستضيف، بالتعاون مع «شاهد»، وفي جلسة بعنوان «نجاح الدراما في العصر الرقمي» مجموعة من المبدعين العرب، ممن لهم أدوار مؤثرة في تشكيل المشهد العام للإنتاج الدرامي في العالم العربي، ويتحدث خلال الجلسة المخرج محمد سامي، ومدير عام قناة mbc1، وmbc drama، طارق إبراهيم، ومدير الأعمال التجارية في «شاهد»، أحمد قنديل، وتحاورهم الإعلامية في قناة العربية سارة دندراوي.

ويفرد منتدى الأفلام والألعاب، بالتعاون مع OLSBERG. SPI، جلسة خاصة لمناقشة مستقبل الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، واستعراض فرص استعادة العصر الذهبي للسينما والدراما العربية.

والنظر في أهم التحديات التي تعيق التقدم المنشود في هذا الاتجاه، وما هو متاح من فرص يمكن التعويل عليها في النهوض بقطاعي الدراما والسينما، واللذين يعدان من أهم عناصر القوة الناعمة التي يتكامل دورها مع دور الإعلام في مخاطبة المجتمعات برسائل نافعة تدفع في اتجاه التطوير الإيجابي.

ويتطرق منتدى الأفلام والألعاب إلى مناقشة آفاق تطوير السينما الإماراتية في جلسة بعنوان «صناعة الفيلم الإماراتي.. إلى أين؟» ويشارك فيها المخرج والمؤلف الإماراتي عبدالله الكعبي، والمخرج الإماراتي نواف الجناحي، والمنتجة والمخرجة الإماراتية هناء كاظم، وتدير الجلسة لطيفة خوري من مجلس دبي للإعلام.

وتتضمن أعمال اليوم الثاني من المنتدى جلسة بعنوان «اقتصاد الألعاب الإلكترونية والترفيه»، تستضيف هايديكي ايهيرا، المدير العام للاستثمار وتطوير الأعمال في سكوير إنكس، لتقديم رؤية حول كيفية تحقيق الجمع النموذجي بين المردود الاقتصادي المجدي والترفيه في صناعة واحدة.