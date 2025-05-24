جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» يُحاكي روح نظيره في دبي

ترأست معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، وفداً من مدينة إكسبو دبي في زيارة إلى معرض إكسبو 2025 أوساكا، بهدف تعزيز نجاح المبادرات والبرامج التي أُطلقت في إكسبو الدولي في دبي والبناء عليها.

وشملت الرحلة التي استمرت يومين زيارةً إلى جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقت معاليها بالمتطوعين وفريق العمل، بالإضافة إلى اجتماعات مع ممثلي المكتب الدولي للمعارض.

ويقدّم جناح الإمارات، الذي يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير»، تجربة غامرة متعددة الحواس، تسرد قصة الإمارات من تراثها الغني وثقافتها الأصيلة، وصولاً إلى ابتكاراتها وريادتها في مجالات استكشاف الفضاء والرعاية الصحية والاستدامة.

ويشهد الجناح إقبالاً لافتاً وكبيراً، حيث استقبل أكثر من 250 ألف زائر في أول أسبوعين من افتتاحه ليصبح واحداً من أكثر الأجنحة الوطنية جذباً وتميزاً في إكسبو 2025 أوساكا.

وقالت معالي ريم الهاشمي: «بينما يصحب جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2025 أوساكا الزوار في رحلة من الأرض إلى الأثير، فإنه يُحاكي روح إكسبو 2020 دبي، مُحتفياً بالتحول المذهل الذي شهدته دولتنا، ومُسلّطاً الضوء على رؤيتنا الجريئة للتقدم الجماعي. تشرفتُ بلقاء فريق الجناح والمتطوعين والزوار، وأُهنئ جميع المشاركين في هذا الحدث الرائع الحافل بالأمل والإبداع».

كما ألقت معاليها كلمة رئيسية في حفل افتتاح جناح المرأة في إكسبو 2025، الذي استلهم من إرث جناح المرأة في إكسبو دبي، وبنى عليه. ويشجع جناح المرأة بالتعاون مع كارتييه في أوساكا على الحوار والتعاون لتعزيز تمكين المرأة ويركز على تقاطع قضايا البيئة والأعمال والتقنية والتعليم والسياسة والفنون والثقافة وأثرها على المرأة.

ويكرم الجناح الماضي، محتفظاً بشعاره في إكسبو 2020 «عندما تزدهر المرأة، تزدهر الإنسانية»، ومعيداً استخدام واجهة جناح اليابان في إكسبو دبي ليشكل ارتباطاً مادياً وموضوعياً فريداً في تاريخ معارض إكسبو الدولية، ومؤكداً على ضرورة العمل المشترك من أجل مستقبل أفضل وأكثر إنصافاً.

وقالت معالي ريم الهاشمي: «في إكسبو 2020 دبي، كان إنشاء جناح المرأة لحظة فارقة. إذ كان بمثابة إعلان نوايا، مبرزاً مساهمات المرأة بصفتها قوة دافعة حيوية تسهم في تشكيل مسار الإنسانية وتقدمها.

يجسد هذا الجناح هنا في اليابان الاستمرارية والابتكار على حد سواء ويُواصل رحلة التعاون الهادف لضمان استمرار إرث إكسبو 2020، واستمرار الالتزامات والتحالفات العالمية الجديدة في المستقبل».