لجنة تأمين فعاليات معرض دبي للطيران تعقد اجتماعها الأول

ترأس اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع الأول للجنة تأمين فعاليات معرض دبي للطيران 2025، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، نائب رئيس اللجنة، وعدد من الضباط والمسؤولين وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف إدارات ومراكز شرطة دبي.

وقال اللواء عبدالله الغيثي خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات تؤكد مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم نجاحاً في تنظيم أكبر الفعاليات الدولية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية العمل المتكاملة،.

والاستثمار الناجح في تطوير البنية التحتية، إلى جانب توفر كافة العناصر التي تجعل من التنظيم والمشاركة والحضور تجربة مميزة، تعزز من جاذبيتها كإحدى الوجهات الرائدة في تنظيم الفعاليات.

وذلك من خلال ما تقدمه من خيارات متنوعة تلبي كافة المتطلبات، وبفضل البنية التحتية والمرونة والتسهيلات التي تقدمها للمنظمين، وموقعها المتميز ومعالمها الطبيعية والسياحية، إضافة إلى المرافق المتنوعة التي تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية.

وأكد اللواء الغيثي على أهمية المعرض ومكانته العالمية خاصة وأنه يعد حدثاً رئيسياً في أجندة الطيران العالمي، كما أشاد بكفاءة اللجنة وخبرتها في إدارة وتأمين هذا الحدث الكبير الذي تستضيفه إمارة دبي كل عامين، وتمكنها من إثبات كفاءتها الأمنية والتنظيمية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين فرق العمل، وتحديد الاحتياجات المطلوبة وإنجازها استعداداً للحدث.

وتحدث اللواء الغيثي في الاجتماع عن مهام أعضاء اللجنة وأهدافها، مؤكداً أن جميع الأعضاء لديهم إلمام بالعمل من واقع الخبرة المكتسبة في هذا المجال، فقد سبق لهم وشاركوا في فعاليات عديدة ومهمة.

ووجه اللواء الغيثي أعضاء اللجنة بتمثيل الدولة بالصورة المشرفة والتي تليق بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.