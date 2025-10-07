أحمد بن محمد :راشد بن سعيد بنى الإنسان قبل أن يبني المكان

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بنى الإنسان قبل أن يبني المكان.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «رحم الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم... قائد الميدان وصاحب الرؤية السباقة، والد دبي الحديثة ومؤسس نهضتها... جسّد بسمو صفاته معنى للقائد الحقيقي القريب من شعبه المحب لهم، والحريص عليهم... راشد بن سعيد بنى الإنسان قبل أن يبني المكان، وستبقى بصماته وذكراه حاضرة بيننا تروي قصة القائد الوالد».

