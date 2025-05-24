«كهرباء دبي» تحوّل بياناتها الصحفية إلى «بودكاست»

في خطوة تؤكد ريادتها في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اعتمادها نموذج «نوت بوك إل إم» (NotebookLM) اللغوي المتقدم من غوغل، لتحويل بياناتها الصحفية إلى محتوى «بودكاست» حواري.

وبذلك، تصبح الهيئة أول مؤسسة حكومية على مستوى العالم تستخدم هذا النموذج المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يُتيح للجمهور متابعة أخبار الهيئة بطريقة تفاعلية وسلسة.

قطب عالمي

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لترسيخ مكانة دبي كقطب عالمي للذكاء الاصطناعي، نعمل وفق خارطة طريق استراتيجية لجعل هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم من خلال دمج هذه التقنية المتقدمة في مختلف عملياتنا الأساسية.

وسيسهم اعتماد نموذج NotebookLM من غوغل في إعادة تعريف أسلوب تواصلنا مع الجمهور، عبر الانتقال من البيانات الصحفية التقليدية إلى محتوى مبتكر يخدم شريحة أوسع من الجمهور بمختلف اهتماماته، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي».

الريادة الرقمية

وأضاف: «تأتي هذه المبادرة ضمن جهودنا في الريادة الرقمية والتواصل الذكي، حيث تمثل نقلة نوعية في تقديم الأخبار والمعلومات بأسلوب يتماشى مع تطلعات الجيل الجديد، ويعزز مبدأ الشفافية والابتكار في العمل الحكومي، إضافة إلى بناء علاقة أقوى وأكثر تفاعلاً مع جميع المعنيين».

تحليل المستندات

يُعد نموذج «NotebookLM» من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي طورتها غوغل، ويتميز بقدرته على تحليل المستندات واستخلاص الأفكار الرئيسية، وصياغتها على شكل حوار طبيعي وسلس، ما يعزز سهولة الفهم ويُحوّل المحتوى التقليدي إلى تجربة صوتية تفاعلية قابلة للاستماع أثناء التنقل، أو أثناء أداء المهام اليومية.

وسيتم توفير محتوى البودكاست الناتج من بيانات الهيئة الصحفية عبر موقعها الإلكتروني (www.dewa.gov.ae) وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أبرز منصات البودكاست العالمية.