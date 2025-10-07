محمد بن راشد: أفضال راشد بن سعيد ممتدة عبر الأجيال وعبر الأزمان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن أفضال المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ستبقى ممتدة عبر الأجيال، وعبر الأزمان. جاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ35 لرحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «رحم الله أبي.. تعلمت من أبي بساطة العيش.. وضبط النفس.. وألا أنشغل بالتفاهات». وأضاف سموه: «تعلمت من أبي الإصغاء.. ومتى أشتد ومتى ألين.. تعلمت منه الوقار من غير تكلف.. والتسامح مع الناس.. والتلطف مع الجميع».

ذكرى

وقال سموه: «في ذكرى وفاته.. نستذكر روحه ودروسه.. نستذكر حكمته.. وإنجازات حكمه.. نستذكر صدقه في خدمة وطنه.. وبناء مجد شعبه.. ستبقى أفضاله ممتدة عبر الأجيال.. وعبر الأزمان.. في قلوبنا راشد.. كان وسيبقى.. رحم الله أبي».

واستذكر سموه عبر الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس» مواقف المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، وكيف نهل سموه من مدرسته بساطة العيش وضبط النفس والإصغاء والتلطف مع الجميع:

«تعلمت من أبي بساطة العيش وضبط النفس وألا أنشغل بالتفاهات ولا أصدق ضعاف العقول والتافهين، تعلمت من أبي الإصغاء ومتى أشتد ومتى ألين، تعلمت من أبي الوقار من غير تكلف، والتسامح تجاه الجهال من الناس والتلطف مع الجميع.

وتعلمت منه تقبل النقد والثقة بالنفس والتوازن بين اللطف مع الناس والوقار والحزم الذي يتطلبه موقعي، تعلمت من أبي ألا أتصيد الأخطاء، وألا أبحث عن زلات الناس وأن أتغافل أحياناً، وأن ألفت النظر بلطف أحياناً أخرى، وخصوصاً مع من تأكدت من إخلاصهم وحبهم وتفانيهم في أعمالهم، رحم الله أبي».

سموه:

تعلمت من أبي بساطة العيش وألا أنشغل بالتفاهات

تعلمت منه الإصغاء ومتى أشتد ومتى ألين

تعلمت الوقار من غير تكلف والتسامح مع الناس

نستذكر روحه وحكمته وصدقه في خدمة وطنه

تعلمت منه تقبل النقد والثقة بالنفس والوقار والحزم

تعلمت ألا أتصيد الأخطاء وألا أبحث عن زلات الناس وأن أتغافل أحياناً